Finale tegen Roda is voor MVV een 'bonus-plus'

SC Cambuur 1

MVV 2

Ron Elsen is het begin van de competitie niet vergeten. De MVV-trainer herinnert zich nog goed de eerste teamfoto waarop geen keepers stonden. En hij weet ook nog dat een dag voor het sluiten van de transfermarkt de beloftevolle Belgische aanvaller Jordy Croux overstapte naar Willem II. Wat moest dat voor een seizoen worden?

Tien maanden later ziet de hemel er boven Maastricht onbewolkt uit. Gisteren kwalificeerden de Limburgers zich verrassend voor de finale van de play-offs. In Leeuwarden zegevierde MVV met 1-2 over SC Cambuur, dat zich na de 1-1 van afgelopen donderdag in De Geusselt (te) rijk had gerekend.

Uitgerekend tegen aartsvijand Roda JC speelt MVV donderdag en zondag om een plaats in de eredivisie. Achttien jaar nadat 'De Sterrendragers' voor het laatst actief waren op het hoogste niveau. "Het halen van de halve finale was een bonus", zei de Maastrichtenaar Elsen, "het halen van de finale én tegen Roda JC is een bonus-plus".

Verwachtingspatroon

Een mooier slot van het seizoen kon Elsen zich na de roerige voorbereiding niet wensen. Naast Croux zag hij nog vijf basisspelers uit Maastricht vertrekken. En hij had twee keepers in de selectie die niet speelgerechtigd waren. Op de ochtend van het eerste competitieduel met Helmond Sport kreeg Elsen te horen dat een van de keepers wel mocht spelen. Toch presteerde MVV in de eerste competitiehelft goed en werd zelfs heel even de koppositie ingenomen. "Toen werd het verwachtingspatroon enorm hoog", aldus Elsen. "We werden vergeleken met de kampioensploegen. Dat sloeg nergens op. We moesten helemaal opnieuw beginnen en we zijn de club met de dertiende begroting."

In Leeuwarden stond MVV gisteren voor de lastige taak om de 1-1 van afgelopen donderdag om te buigen in een positieve totaalscore. Na 1-0 van Barto na bijna een uur spelen leek die missie gedoemd te mislukken. Maar in de slotfase hielpen Pereira en invaller Verheydt MVV alsnog aan de overwinning.

De ontlading was groot bij de Limburgers. Spelers en de staf vierden een feestje met de circa honderd fans die na een busreis van vier uur tien minuten te laat in het stadion waren aangekomen. "Dit is ook fantastisch voor deze supporters", zei de in Limburg verzeild geraakte Haagse matchwinner Verheydt.

Met zijn rake kopbal vierde de uit de Feyenoord-opleiding afkomstige en uiteindelijk via IJsselmeervogels bij MVV terechtgekomen Verheydt ook een persoonlijke triomf. Hij komt al lange tijd niet meer in aanmerking voor een basisplaats, maar de bonkige spits vond het gisteren mooi dat hij 'toch effetjes belangrijk kon zijn'.