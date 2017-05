Finale lonkt voor Ajax

Een homerisch gejuich zwol aan in de Arena, waar Ajax een gedenkwaardige avond afsloot met ongekende cijfers én een dito perspectief. Lang had een Nederlandse club al niet meer in een Europese halve finale gestaan, en dat op zich beloofde al een mooie avond, maar het werd nog veel mooier – mooier dan het al heel lang op Nederlandse velden is beleefd. Door nota bene een 4-1 zege op het toch niet misselijke Olympique Lyon lonkt de finale van de Europa League.

Op het ereterras had Louis van Gaal toegekeken, uitgenodigd met de spelers die in 1992 voor Ajax de Uefa Cup wonnen. Maar nee, ook Neerlands misschien wel grootste tacticus zal niet hebben kunnen beredeneren wat hier gebeurde. Het zat mee voor Ajax, of niet tegen, en op de golven van de voorspoed kwam de ploeg die in eigen land geen kampioen gaat worden, tot een bejubelde, maar ook soms miraculeuze uitbarsting – en tot een marge die veel lucht voor de return van volgende week verschafte.

Zo had zich in de Arena opnieuw een wonderbaarlijke avond voltrokken, wonderbaarlijker nog dan de voorgaande in Europees verband. Al snel en weinig verrassend was juist gebleken dat Ajax niet datgene kon doen wat het in Amsterdam in de voorgaande ronden tegen Schalke en ook Kopenhagen had gedaan – en toch riepen de cijfers weldra daaraan de zoetste herinneringen op. Dit was tegenstand van een andere orde dan wat Ajax tot dusverre in Europa was tegengekomen, maar zelfs hiertegen ging het gaandeweg naar wens – en hoe.

Ajax kon de tegenstander niet onder druk zetten, zoals de voorgaande keren, dat deed nu eerder met vlagen Olympique Lyon. De net soms weer even te trage Schöne symboliseerde in de verdrukking het Ajax van het openingsgedeelte, en toch kon de Arena plots in jubel ontsteken. Voor het eerst mocht Ajax aan iets aanvallends denken bij een vrije trap van Ziyech, en prompt schampte Traoré de bal naar de verste hoek (1-0).

Het kon nog mooier. Na een halfslachtige trap van keeper Lopes kopte Traoré de bal naar de plots vrije spits Dolberg, die resoluut toesloeg (2-0). Die vlaag van wanorde toonde waarom Lyon ver van de Franse top niet zijn beste seizoen doormaakt. Tegelijkertijd mocht de wijze waarop uitgerekend de niet altijd strijdvaardige Traoré zijn kopduel had gewonnen, tekenend heten voor de strijdlust en de duelkracht die Ajax gesterkt door de ontwikkelingen had hervonden – en die daarmee nog meer herinneringen aan de vorige Europese avonden in Amsterdam hadden opgewekt.

Nog mooier werd het – of gekker. Nadat de sterk spelende Younes kort voor rust een kans had gemist, en nog kon worden gedacht dat dat te mooi was geweest om waar te zijn, scoorde hij prompt vroeg in de tweede helft. Na een fout van Tousart, de zwakste Fransman, was hij bediend door Ziyech en via doelman Lopes was de bal achter de doellijn gevallen (3-0). Ook hier gold: hoe Ziyech Tousart op de huid had gezeten, tekende de kentering bij Ajax dat er nu weer bovenop zat zoals zeker tegen Schalke.

De soms te wisselvallige Ziyech reikte gisteravond naar zijn top. Van grote waarde was zijn voorzet op de afrondende Traoré (4-1) in een al doldwaze fase,waarin Ajax het door een doelpunt van Valbuena (3-1) en een open kans voor Fekir benauwd had gekregen en lucht nodig had. Ajax had nóg meer kunnen scoren, zoals vaker, maar dat was écht te mooi geweest. Bij Lyon kwam de niet fitte Lacazette nog in de ploeg, de topschutter op wie volgende week alle hoop zal zijn gevestigd. Voor deze avond was het mooi genoeg, voor Ajax, voor zijn fans en voor het Nederlandse voetbal, dat dit zo lang niet meemaakte.

