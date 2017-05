Finale als ultieme beloning voor gekoesterde principes

Het was al nacht in Lyon. Ajax-aanvoerder Davy Klaassen telde zijn zegeningen na de bizarre ontsnapping bij Olympique Lyon, waarmee de Amsterdammers donderdagavond de finale van de Europa League bereikten. De euforie na de 3-1 nederlaag, net voldoende na de 4-1 thuisoverwinning, maakte een nauwgezette analyse vrijwel onmogelijk.

Het was overleven geweest, stelde Klaassen, en ook tegen de nummer vier uit de Franse competitie werd die missie uiteindelijk volbracht. Met als resultaat een finaleplaats tegen Manchester United, dat woensdag 24 mei de tegenstander is in Stockholm.

Maar er schuilt een beloning van diepere betekenis in de knappe prestatie van Ajax, meende Klaassen. “En dat is dat we hebben vastgehouden aan onze principes”, zei hij. “Je ziet dat dat vroeg of laat zijn vruchten afwerpt.” Trainer Peter Bosz had even daarvoor woorden van gelijke strekking uitgesproken op de persconferentie in het Parc Olympique Lyonnais.

Hoe het ook zij: zijn spelopvatting verdient lof, nu Ajax voor het eerst sinds 1996 een Europese finale heeft bereikt, iets wat voor onmogelijk werd gehouden in de donkere dagen waarin het Nederlandse voetbal verkeert. Of Bosz er rekening mee had gehouden dat Ajax tot de eindstrijd zou reiken? “Heel eerlijk? Nee”, zei hij. “Want in het begin liep het natuurlijk helemaal niet goed.”

Onverzettelijkheid bijvoorbeeld, zoals Viergever had laten zien met zijn treffer-in-extremis in Gelsenkirchen. En in Lyon, waar diezelfde Viergever ervoor zorgde dat Ajax de slotfase moest zien te doorstaan met tien man (na zijn tweede gele kaart), werd vooral een beroep gedaan op de winnaarsmentaliteit. Ajax beschikt erover, zoals met name verdediger Sánchez en middenvelder Klaassen lieten zien, en dat was uiteindelijk voor Bosz de sleutel naar de finale geweest.

De karakteristieken van Bosz’ filosofie zijn bekend: hoog druk zetten, dominant aanvalsspel en vooral de vijfsecondenregel, die ervan uitgaat dat Ajax binnen vijf seconden de bal terugverovert omdat de tegenstander dan kwetsbaar is. Tegen Olympique Lyon, dat voor eigen publiek een alles-of-niets-poging deed na de nederlaag in Amsterdam, werd er veertig minuten lang naar de geest van de trainer gevoetbald, maar daarna werd er iets anders gevraagd van Ajax, zoals dat ook het geval was geweest bij Schalke 04.

Matige voorbereiding

Ajax kende inderdaad een matige voorbereiding, waarin het zelfs niet wist te winnen van de amateurs van AFC en werd in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld tegen FK Rostov uit Rusland. De kritiek was niet mild. “Maar we zijn op dezelfde manier verder gegaan”, analyseerde Bosz.

Klaassen: “In het begin was het heel lastig, omdat we inzagen dat alles moest kloppen om succesvol te zijn. Maar we hadden er vertrouwen in. De trainer zei: ‘Het gaat misschien even duren, maar uiteindelijk gaan we zo het verste komen.’ Daar hebben we ons aan vastgehouden.”

Iedereen verklaarde mij toen voor gek, maar we zijn er nu heel dicht bij Lasse Schöne

Er was één Ajacied die het volste vertrouwen had in een Europese prijs dit seizoen. Lasse Schöne stond in februari op de cover van VI met de tekst: “Wij kunnen de Europa League winnen.” Donderdagavond laat zei hij: “Iedereen verklaarde mij toen voor gek, maar we zijn er nu heel dicht bij.”

Of de inspanningen in de Europa League - Ajax speelde tegen Olympique Lyon de achttiende Europese wedstrijd van het seizoen, een record - uiteindelijk zullen doorwegen in de eredivisie, waar dit weekend de laatste speelronde wordt gespeeld? Schöne haalde zijn schouders op. “Zondag? Zondag? Wat is er zondag?” lachte hij.