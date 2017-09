Filmcarrière achtervolgt minister VS

Mnuchin is oud-bankier en vergaarde een fortuin bij zakenbank Goldman Sachs. Hij ziet er ook uit als een bankier, daarom speelde hij er vorig jaar één in 'Rules Don't Apply', een film met Warren Beatty waaraan Mnuchin zelf meebetaalde en waarin ook zijn vrouw (toen vriendin) Louise Linton een rol had.

Halverwege de jaren 2000 verruilde Mnuchin Wall Street voor Hollywood. Hij richtte het bedrijf Dune Capitol op en werd medefinancier van tientallen films. Bij recentere titels als 'Batman v Superman', 'The Legend of Tarzan' en 'Mad Max: Fury Road' was hij uitvoerend producent, en dus medeverantwoordelijk voor geld en inhoud.

'The LEGO Ninjago Movie', waar jongetjes van zes lang naar hebben uitgekeken, is niet de laatste waaraan zijn naam verbonden is. Ook al draait Mnuchins leven nu vooral om de door president Trump gewenste belastingherziening en zegt hij zijn filminvesteringen af te stoten. In maart kreeg hij kritiek toen hij ouders adviseerde hun kinderen naar 'The LEGO Batman Movie' te sturen, een eigen productie. Hij verontschuldigde zich bij het ethisch bureau van de Amerikaanse overheid.

Scène uit de Lego-animatiefilm Ninjago. © filmdepot