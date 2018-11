Filippijnse journaliste vecht tegen leugens van Duterte

“Deze is voor jullie”, zei een geëmotioneerde Maria Ressa toen ze afgelopen weekend in Washington een prestigieuze prijs voor journalistiek – de Knight International Journalism Award – in ontvangst nam. Met ‘jullie’ bedoelde ze haar team bij Rappler, de populaire Filippijnse nieuwssite die zij in 2012 oprichtte. Op de site wordt met behulp van onderzoeksjournalistiek de regering van president Rodrigo Duterte kritisch gevolgd.

Min of meer tegelijk met de prijsuitreiking druppelde uit Manilla het nieuws binnen dat Filippijnse aanklagers een aanklacht tegen Rappler en Ressa voorbereiden, vanwege belastingontduiking. De nieuwsorganisatie, en Ressa als directeur in het bijzonder, zouden geen belasting hebben betaald over de verkoop van obligaties in 2015.

“Belachelijk”, doet Ressa de beschuldigingen af. Rappler heeft nog niet zo lang geleden een onderscheiding van de belastingdienst gekregen omdat het tot de top van belastingbetalers hoort, merkte zij fijntjes op tijdens haar speech in Washington. “In januari probeerden ze ons ook al te sluiten, met de beschuldiging dat we in buitenlandse handen zouden zijn, wat niet zo is.” Een duidelijke vorm van intimidatie, volgens de journaliste, en een poging om het zwijgen op te leggen aan verslaggevers die verhalen maken die de overheid niet bevallen.

En die zijn er genoeg. Zo liep de nieuwssite voorop bij de onthullingen rondom Duterte’s ‘oorlog tegen drugs’ waarbij duizenden Filippijnen door veiligheidstroepen zijn vermoord. Ook waarschuwde Ressa al vroeg voor internettrollen en de verspreiding van nepnieuws op sociale media. Rapp-ler’s strijd speelt zich af op twee fronten, zegt Ressa. “We vechten tegen de straffeloosheid van de regering en van Facebook. Beide zaaien geweld, angst en leugens die onze democratie vergiftigen.”

En niet alleen op de Filippijnen, hield ze haar publiek in Washington voor. Mannen en vrouwen wereldwijd ‘die in regeringen zoals de mijne’ werken, riep ze vervolgens op de afbrokkeling van de democratie te stoppen en de rechtsstaat te handhaven. “Ontneem de volgende generatie niet haar waarden, door je door ambitie of angst te laten leiden.” Sociale platforms hield ze voor dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben bij het tegenhouden van de verspreiding van leugens.

Hoop houden

En ook voor activisten en journalisten had Ressa nog een boodschap. Hoop houden. “Want zonder hoop is er geen energie om vooruit te komen.” Al gaf Ressa zelf wel toe dat haar geloof in de goedheid van de mensheid nooit eerder zo op de proef is gesteld. En dat wil wat zeggen, want de journaliste vluchtte in de jaren zeventig tijdelijk met haar familie naar de Verenigde Staten toen dictator Ferdinand Marcos de staat van beleg afkondigde. En tijdens haar carrière – ze werkte bijna twintig jaar voor CNN waar ze onder andere onderzoek deed naar terroristische netwerken – deed ze verslag vanuit conflictgebieden.

Moed hebben Ressa en haar collega’s dezer dagen zeker nodig. Ze krijgen doodsbedreigingen, en het kantoor wordt extra bewaakt. Wellicht ook daarom droeg Ressa haar prijs op aan haar team. “Voor elk verhaal waarin we de macht ter verantwoording roepen, voor elke dag dat we overleven en groeien en voor elke keer dat we cynisme vermijden.”