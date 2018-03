Filippijnen stappen 'onmiddellijk' uit Internationaal Strafhof

Duterte zegt zijn Zuidoost-Aziatische land terug te trekken vanwege 'ongefundeerde, ongekende en schandalige aanvallen op mij en mijn regering.'

Lees verder na de advertentie

Sinds zijn aantreden in het voorjaar van 2016 voert de Filippijnse president een keiharde strijd tegen de wijdverbreide drugsmisdaad in zijn land. Volgens bezorgde mensenrechtenactivisten zijn hierbij inmiddels naar schatting 8000 mensen gedood, niet alleen door de politie, maar ook door burgers. Duterte moedigt de politie geregeld in kleurrijke bewoordingen aan om er hard in te gaan.

Het besluit is alleen maar gedreven door eigenbelang en pure paniek in het vooruitzicht van een berechting De Filippijnse parlementariër Antonio Tino

Mede dankzij deze meedogenloze anti-drugsoorlog is de populistische president razend populair op de Filippijnen. Maar zijn politieke tegenstanders grijpen de terugtrekking uit het Internationaal Strafhof aan om hem te bekritiseren. Volgens parlementariër Antonio Tino is Dutertes besluit 'alleen maar gedreven door eigenbelang en pure paniek in het vooruitzicht van een berechting.'

Scheldpartijen De aankondiging dat de Filippijnen uit het Hof stappen, komt na weken van scheldpartijen tussen Duterte en de Verenigde Naties. De president liet een VN-rapporteur voor inheemse volken laatst op een lijst van communistische terroristen zetten, waarna de VN-mensenrechtenchef Zeid Ra’ad al Hussein verklaarde dat Duterte 'zich psychiatrisch moet laten onderzoeken.' Het ICC wordt gebruikt als een politiek middel tegen de Filippijnen President Rodrigo Duterte Het Internationaal Strafhof (ICC), dat overigens een onderdeel is van het VN-systeem, werd eerder door Duterte al afgedaan als ‘onzinnig’ en ‘nutteloos’. Om er daadwerkelijk uit te stappen, moeten de Filippijnen een brief sturen aan het ICC. Daarna duurt het nog een jaar voordat de terugtrekking effectief wordt en deze geldt niet met terugwerkende kracht. Het ICC blijft dus rechtsmacht houden voor misdaden tegen de menselijkheid die zijn gepleegd voor de terugtrekking.