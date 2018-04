Filipijnen verbannen toeristen van zwaar vervuild eiland

Volgens de Filippijnse president Rodrigo Duterte is de sluiting van het strandparadijs hard nodig, omdat de zee rond het eiland ‘een beerput’ is geworden. “Het stinkt er verschrikkelijk”, zegt de president. “Het water is sterk verontreinigd.”

Het kleine Boracay - zo’n tien vierkante kilometer met palmen, witte zandstranden en azuurblauw zeewater - werd zo’n tien jaar geleden ontdekt door reisjournalisten en is in rap tempo uitgegroeid tot de populairste vakantiebestemming van de Filippijnen. Waar ooit alleen maar kleine huisjes waren, staan tegenwoordig hotels, restaurants, bars, winkels, fastfoodtenten en zelfs een groot glimmend winkelcentrum.

Maar de infrastructuur is sterk achtergebleven en de vervuiling loopt de spuigaten uit. Volgens recent onderzoek van de Filippijnse overheid is bijna de helft van de toeristische bedrijven op Boracay niet aangesloten op het riool en wordt een flink deel van de menselijke uitwerpselen simpelweg geloosd in zee, met ernstige vervuiling tot gevolg.

Toerisme Daarom heeft de regering nu dus een grote schoonmaak aangekondigd. Zij wil de komende maanden de riolering van Boracay uitbreiden, de afvalverwerking verbeteren en honderden illegale gebouwen afbreken. “We moeten snel handelen om het eiland te redden en verdere verslechtering te voorkomen”, waarschuwde onderminister van toerisme Frederick Alegre laatst. De problemen op Boracay zijn een consequentie van de snelle groei van het toerisme in Zuidoost-Azië. Volgens de World Travel & Tourism Council nam het aantal buitenlandse bezoekers in de regio toe van rond de 75 miljoen in 2008 tot zo’n 125 miljoen dit jaar. En in 2028 zullen het er naar verwachting 208 miljoen zijn. De toename wordt versterkt door de groei van het aantal Chinezen dat op vakantie gaat in het buitenland. Veel van deze Chinezen kiezen in eerste instantie voor bestemmingen in het nabijgelegen Zuidoost-Azië. Ze profiteren van goedkope vluchten en komen onder meer af op de prachtige stranden, de oude tempels en het heerlijke eten. We moeten het strand een time-out geven Thon Thamrongnawasawat, milieuexpert Maar steeds meer vakantieparadijzen in de regio dreigen te bezwijken onder het eigen succes. Vliegvelden raken overbelast, wegen lopen vast, hotels worden snel en slordig opgetrokken, zonder al te veel oog voor veiligheidsvoorschriften en milieuregels. Koraalriffen lijden bovendien zwaar onder duikers en vervuiling, en stranden liggen steeds vaker vol afval. Tekst loopt door onder de afbeelding Een verstopt riool op Boracay. © REUTERS Zo trokken activisten op het Indonesische eiland Bali onlangs aan de bel over het vele plastic in het zeewater. De Indonesische overheid organiseerde met behulp van honderden vrijwilligers een schoonmaak van de Balinese stranden. Ook Thailand sluit vanaf juni het populaire Maya Bay vier maanden voor toeristen. Maya Bay werd beroemd doordat de Hollywood-film ‘The Beach’ met acteur Leonardo DiCaprio er in 1999 werd opgenomen. Ook daar is volgens de Thaise autoriteiten inmiddels een drastische schoonmaak nodig. Eerder sloot Thailand al twee andere vakantie-oorden permanent voor toeristen. “Als je me vraagt of het te laat is om onze eilanden te redden, dan zeg ik ‘nee’”, verklaarde Thanya Netithammakum, het hoofd van het Thaise departement voor milieubescherming, onlangs tegen persbureau AP. “Maar als we nu niks doen, is het wel te laat.” De Thaise expert Thon Thamrongnawasawat vergeleek het geteisterde Maya Bay enigszins bloemrijk met een overspannen werknemer: “Overwerkt en vermoeid, alle schoonheid van het strand is verdwenen. We moeten het strand een time-out geven.” De Filipijnse autoriteiten sturen honderden extra politiemensen naar het eiland om te zorgen dat de sluiting ordelijk verloopt.