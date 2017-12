Filelast blijft dit jaar gelijk

De ‘filedruk’, het aantal fileminuten vermenigvuldigd met het aantal kilometers, steeg vorig jaar nog met 12 procent. De VID verklaart de huidige stagnatie deels doordat weggebruikers beter inschatten wanneer ze van huis moeten gaan om een file te omzeilen. Ook had de automobilist minder last van grote wegwerkzaamheden die in 2016 nog wel voor opstoppingen zorgden, zoals de reparatie van de Merwedebrug bij Gorinchem.

Op de A27 van Gouda naar Utrecht konden reizigers ook een stevige toename ervaren dit jaar: daar steeg de filedruk met 37 procent.

Verder werpt een programma van Rijkswaterstaat om de doorstroom te verbeteren tussen Schiphol, Amsterdam en Almere vruchten af. Zo moesten reizigers op de A1 bij Muiden soms eerst wachten op een brug die openstond. Nu is daar een aquaduct waardoor het verkeer constant doorstroomt.

Waarom weggebruikers juist vanaf dit jaar hun vertrektijden lijken af te stemmen op files, kan de VID niet zeggen. Wel speelt misschien mee dat de arbeids- en huizenmarkt weer aantrekt. “Mensen kunnen zo vaker kiezen voor een baan die dichterbij huis is. Of ze kunnen minder ver van hun werk gaan wonen. Al is dat nu nog een vermoeden, cijfers daarover hebben we nog niet.”

