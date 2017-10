FIFA schorst Pakistaanse voetbalbond

Volgens de FIFA wordt het bestuur van de Pakistaanse voetbalbond PFF gecontroleerd door een door de rechtbank aangewezen bestuurder. En dat mag niet van de FIFA, die vindt dat voetbalbonden onafhankelijk moeten kunnen opereren.

Zodra de PFF kan laten zien dat het zelfstandig bestuurd wordt, heft de FIFA de schorsing op. Tot het zover is, mogen de nationale ploeg van Pakistan, clubs uit het land en scheidsrechters niet in internationale wedstrijden actief zijn.

Pakistan staat op dit moment op de tweehonderdste plek van de FIFA-ranglijst, waarop in totaal 206 landen staan. Het land werd al vroeg uitgeschakeld in de kwalificatie voor het WK van komende zomer in Rusland.

