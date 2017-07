Fietsverhuurders vrezen oneerlijke concurrentie van deelfiets

Ze zijn betaalbaar, gebruiksvriendelijk en overal te vinden. Als het aan Vikenti Kumanikin (33) ligt, rijden alle Amsterdammers straks rond op de 'FlickBike' die hij met zijn gelijknamige bedrijf heeft ontwikkeld. Sinds vorige week staan er duizend robuuste zwarte tweewielers met oranje letters in de hoofdstad, van Amstelveen tot Noord. Gewoon in het fietsenrek tussen de stadsbarrels. Gebruikers kunnen de fietsen opzoeken met een app en hem na hun ritje achterlaten waar ze willen. Kosten: 1 euro per half uur.

De fietsen zijn bedoeld voor Amsterdammers, zegt initiatiefnemer Kumanikin, als flexibel alternatief voor de ov-fiets. Toeristen zijn al 'ontzettend goed voorzien' qua fietsverhuur, en zitten bovendien vaak langer op de fiets. "Dan is het voordeliger om een fiets voor een dag of een week te huren."

Nu de deeleconomie volop bloeit, is de FlickBike volgens hem het perfecte antwoord op de wildgroei aan weesfietsen in de stad. "Vorig jaar zijn er 60.000 weggeknipt", zegt Kumanikin. "Als er iets stukgaat, laten mensen hun fiets achter en kopen ze een nieuwe. Als Amsterdammers niet langer allemaal een eigen fiets hebben maar deelfietsen gebruiken, ontstaat er op termijn juist meer plek."

Hij erkent dat er altijd een groep zal zijn die liever een eigen fiets heeft. "Maar er is een groter wordende groep mensen die alleen een fiets pakken als ze die nodig hebben." Een eigen fiets hebben is bovendien niet altijd even comfortabel, zegt Kumanikin, want je moet er zorg voor dragen en hem laten repareren. "Als er een FlickBike stukgaat, halen wij hem op en pak je een andere."

Oneerlijk Hoewel de voorloper van de FlickBike - het Witte Fietsenplan van de provo's - in de jaren zestig flopte, bieden de deelfietsen volgens de gemeente 'kansen voor de mobiliteit van de stad'. Het is verkapte toe­ris­ten­ver­huur. Ze rammen die fietsen expres voor hotels Fietsverhuurders zijn er minder over te spreken. Maurits Wijzenbeek, oprichter van fietsreparateur en - verhuurder het Zwarte Fietsenplan, betwijfelt of de fietsen echt voor Amsterdammers bedoeld zijn. Het is gewoon verkapte toeristenverhuur, denkt hij. "Ze rammen die fietsen expres voor de hotels." Het is bovendien oneerlijke concurrentie, vindt Wijzenbeek. "Ik ben niet tegen vernieuwing, maar er moet wel een eerlijk speelveld zijn. FlickBike gebruikt de straat als commerciële ruimte, terwijl wij in het centrum maar twee fietsen buiten de winkel mogen zetten. Voor iedere extra fiets kunnen we een boete van 1000 euro krijgen."

Fietsenrekken vol Ook Marne Sieger, eigenaar van Frederic Rent a Bike, vindt dat een vreemde gang van zaken. "Ik ben voor het concept van delen. Maar in dit geval worden fietsenrekken, betaald van gemeentebelasting, commercieel gebruikt door derden. Amsterdammers hebben al zo weinig plek voor hun fietsen! Straks kun je je fiets bij het Centraal Station niet meer kwijt, terwijl iemand anders met die rekken geld verdient." De gemeente laat desgevraagd weten dat ze wil voorkomen dat de openbare fietsenrekken overvol raken met deelfietsen, en dat ze momenteel aan beleid werkt om dat te reguleren. In het najaar komt er een 'marktverkenning' om de kansen van de deelfiets in beeld te krijgen. Daarmee lopen ze behoorlijk achter de feiten aan, vindt Sieger. "Het wordt een chaos. Dat zag je ook bij AirBnb. Eerst liet de gemeente het op zijn beloop, totdat het de spuigaten uitliep en ze plotseling heel streng gingen reguleren. Toen was het kwaad al geschied."

