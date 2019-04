Fietssnelwegen zijn fijn, maar nog niet veilig genoeg

Als ‘goed’ beoordeelde de ANWB het fietspad F35 tussen Hengelo en Enschede. Tweede werd het RijnWaalPad F325 tussen Arnhem en Nijmegen, dat er als ‘redelijk tot goed’ uitkwam. Het laagst werden de fietssnelwegen Amsterdam-Zaandam en Groningen-Ten Boer beoordeeld; beide zijn ‘redelijk’.

De provincie Groningen heeft stante pede beloofd om haaientanden neer te zetten

Op alle fietssnelwegen is goed te fietsen, ook op de laagst beoordeelde, stelt de ANWB. ‘Je bent sneller, fijner, directer en met een beetje geluk ook veiliger op je werk’, aldus het testrapport. Maar de organisatie kwam nogal wat verbeterpunten tegen zoals gevaarlijke kruisingen, slechte bewegwijzering, onverlichte stukken en obstakels als betonnen paaltjes en vluchtheuvels.

Ook de best beoordeelde paden krijgen kritiek. Zo zitten in de F35 Hengelo-Enschede een relatief groot aantal kruisingen waar fietsers geen voorrang hebben en dat is onveilig, zeker voor de snelle fietser. Dat het pad toch wint, komt doordat het vrijwel overal vier meter of breder is, nauwelijks scherpe bochten of obstakels heeft en heel herkenbaar bewegwijzerd is. De ANWB is voorstander van standaard wegwijzers. Nu doet elke provincie het anders, wat het lastiger maakt om een fietssnelweg te vinden.

Groene oplossing Ook bij bijna-testwinnaar Arnhem-Nijmegen trof de ANWB een verkeersonveilige situatie aan. De afrit van de autoweg A325 kruist de fietssnelweg zonder dat er borden staan om automobilisten te waarschuwen dat ze fietsers uit beide richtingen kunnen verwachten. “Dat vonden we wat te gek, dus dat hebben we vermeld”, zegt een woordvoerder van de ANWB. De onderzochte fietssnelwegen liggen in negen provincies. De overige drie hebben er op dit moment geen. De resultaten van de test zijn met de provincies gedeeld, en Groningen reageerde meteen op de magere beoordeling van het pad naar Ten Boer, meldt de ANWB-zegsman. “Ze hebben stante pede beloofd om haaientanden neer te zetten.” Fietssnelwegen worden gezien als een van de groene oplossingen voor het terugdringen van het woon-werkverkeer met de auto. In totaal ligt in Nederland nu ongeveer 500 kilometer fietssnelweg, waarvan de ANWB 101 kilometer onderzocht. De bedoeling is dat er de komende jaren nog 850 kilometer extra wordt aangelegd. “We zijn in Nederland goed bezig”, aldus de ANWB-woordvoerder, “maar het kan natuurlijk altijd beter.” (TROUW)

