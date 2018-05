Fietsen, daar draait een Eritrese vluchteling zijn hand niet voor om

Eritreeërs hebben het moeilijk met hun integratie, maar in één ding zijn zij al zeer Nederlands: fietsen. Toen fanatiek fietser Marcel Kleizen en Coa-medewerker Paul Driest plannen maakten om Eritreeërs op pad te helpen in Nederland, kwamen ze al gauw bij de fiets uit. Driest wist hoeveel moeite Eritreeërs hebben om de taal te leren en Kleizen werd af en toe voorbij gefietst door wielrenners uit het Oost-Afrikaanse land.

Lees verder na de advertentie

Sinds kort rijden er zodoende tien Eritrese fietstaxichauffeurs door de Haagse binnenstad. Iedereen kan een 'Humanity Cab' bestellen. Als er meer dan één passagier instapt, kan de chauffeur de elektrische trapondersteuning aanzetten.

Eritrea is echt een fietsland - de fiets werd er ooit geïntroduceerd door de Italiaanse kolonisator. "In Eritrea staat de fiets op één", zegt Driest. "Uit buurlanden als Soedan en Somalië komen vooral hardlopers." Eritreeërs zijn ook al in het professionele wielerpeloton doorgedrongen: vandaag staat Natnael Berhane aan de start van de Giro d'Italia.

Het is niet de bedoeling dat de taxi's slechts rondjes door de Haagse binnenstad blijven rijden. Uiteindelijk moeten de Eritreeërs zelf het bedrijf overnemen van Driest en Kleizen. Ook moeten chauffeurs én passagiers wat leren van de ritjes. Driest: "We hopen dat de statushouders hun verhaal vertellen. En we denken eraan om passagiers die een Eritreeër vijf woorden leren 10 procent korting te geven."

Die kunnen bovendien ook wat leren van de Eritrese wegetiquette. Driest: "Het naleven van regels is heel belangrijk voor Eritreeërs. Zij stoppen altijd voor rood licht en ze zullen tijdens het fietsen nooit de telefoon opnemen. Daar kunnen veel Nederlanders nog heel wat van leren."