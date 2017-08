Fiets via internet gekocht? In België mag je er bij deze fietsenmaker niet meer in

Ze zullen zich niet populair maken met deze maatregel, geeft keten iBike zelf ook toe. "Maar we kunnen niet anders", legt Marc Groven, directeur van iBike, uit in Gazet van Antwerpen. Volgens iBike, met zeven filialen de grootste van Antwerpen, valt er simpelweg te weinig eer te behalen aan een fiets die ergens anders is gekocht.

"Als je dan je goeie krachten moet laten sleutelen aan een fiets van de Aldi of de Decathlon is dat puur tijdverlies. Van minderwaardige kwaliteit kan je onmogelijk een goeie fiets maken. Daar halen onze mensen weinig eer uit." En dus heeft de winkel een simpele oplossing: eigen fietsen gaan voor en iemand met een goedkoper supermarktexemplaar of een fiets die via internet besteld is, wordt vriendelijk de deur gewezen.

Weigeren

In de praktijk zou dat veel meer controle van een fietsenmaker vergen. Van iedere fiets die binnenkomt moet immers worden nagegaan of hij daar wel is gekocht. Dat ziet de Nederlandse keten MacBike, met verschillende winkels in Amsterdam, in ieder geval niet zitten "Dat schiet niet op," zegt de bedrijfsleider van de vestiging aan het Waterlooplein, "Wij hebben een drukke winkel, het is onmogelijk om elke fiets te controleren die binnenkomt. Daar worden klanten niet blij van – en wij ook niet."

Juridisch gezien mag een fietsenmaker voorrang geven aan fietsen die hij zelf heeft verkocht en mag hij ook fietsen weigeren, mits hij daar van tevoren eerlijk over is. Dat laatste lijkt voor veel fietsenmakers in Nederland vooral een luxe die ze zich niet kunnen permitteren. "Het is wel crisis geweest, sindsdien pakken fietsenmakers meer klussen aan", zegt fietsenmaker Terry Bonnet van Helfensteyn & Bonnet Tweewielers. "Het is toch ons inkomen", beaamt ook Frenk Brok van Wheels Tweewielers in Utrecht.