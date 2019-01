Fiat Chrysler schikt rechtszaken om dieselschandaal af te sluiten

Autoconcern Fiat Chrysler betaalt ruim 650 miljoen dollar om Amerikaanse rechtszaken te schikken in het dieselschandaal. De zaken zijn aangespannen door het Amerikaanse ministerie van justitie en door autobezitters. Zij verwijten Fiat Chrysler illegale software te hebben gebruikt waardoor dieselvoertuigen aanzienlijk meer schadelijke stoffen konden uitstoten dan toegestaan.

De federale overheid en toezichthouders in de staat Californië krijgen ruim 300 miljoen dollar van Fiat Chrysler. Aan andere deelstaten maakt de Italiaans-Amerikaanse autofabrikant 72 miljoen dollar over. Autobezitters vangen zo’n 280 miljoen dollar compensatie, wat neerkomt op 2800 dollar per eigenaar. Persbureaus Reuters en AP hoorden deze bedragen van betrokkenen. Het Amerikaanse ministerie van justitie en de toezichthouder Environmental Protection Agency maken de schikking donderdag bekend.

Naar verwachting komt er een terugroepactie om de software te vernieuwen van de Jeep Grand Cherokee SUV’s en de Ram 1500 pick-uptrucks. Het gaat om modellen uit de jaren 2014 tot en met 2016. Deze ingreep zou geen effect hebben op het brandstofverbruik. Fiat Chrysler biedt niet aan om auto’s terug te kopen.

Volkswagen

De schikking met Fiat Chrysler is de tweede tussen de Amerikaanse overheid en een autofabrikant sinds het dieselschandaal in september 2015 losbarstte. Volkswagen maakte al in januari 2017 bekend te schikken. Het bedrijf uit Wolfsburg bekende schuld en stemde in met de betaling van 4,3 miljard dollar aan boetes en afkoopsommen. Daarvan was 2,8 miljard bestemd voor de federale overheid. In totaal is de schade voor Volkswagen opgelopen tot wel dertig miljard dollar.

Het bedrijf beloofde auto’s terug te kopen of te repareren. Veel geld ging naar autobezitters, milieutoezichthouders, tientallen deelstaten van de VS en 650 autodealers. Zo’n 500.000 duizend voertuigen van Volkswagen waren in de VS betrokken bij het dieselschandaal.

Voor Volkswagen, dat tegenwoordig allerlei plannen aankondigt voor elektrisch rijden, is de zaak overigens nog niet afgedaan. Eind december bleek dat de Duitse toezichthouder opnieuw onderzoek verricht naar ontoelaatbare software bij diesels van Volkswagen. Het gaat uitgerekend om auto’s die een update hebben gehad. Ook die nieuwe software fopt mogelijk de meetapparatuur voor fijnstof op de testbank. Toezichthouders doen ook nog onderzoek naar de dieseluitstoot van Mercedes Benz-voertuigen in Amerika. Die worden gemaakt door Daimler.

Het logo van Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bij het Amerikaanse hoofdkantoor in Auburn Hills, Michigan, VS. © REUTERS

Fiat Chrysler had voor deze schikking alvast 713 miljoen euro opzijgezet in het derde kwartaal van vorig jaar. De Italiaans-Amerikaanse autobouwer heeft een goed jaar achter de rug in Noord-Amerika. Wereldwijd liep de winst terug in de eerste maanden van 2018, maar in Noord-Amerika steeg die juist. Het bedrijf is zich de laatste jaren gaan richten op pick-uptrucks en SUV’s. En met succes: in 2018 verkocht het in de VS 2,2 miljoen nieuwe voertuigen. Een stijging van 8,5 procent, in een markt die nog geen procent groeide. Het merk Jeep, dat dus onder Fiat Chrysler valt, had met een groei van 17 percent zelfs een recordjaar.