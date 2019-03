Feyenoords keuze voor Stam kan gerust een ommezwaai genoemd worden

Jaap Stam wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. Hij volgt na dit seizoen Giovanni van Bronckhorst op, die na vier jaar vertrekt. Stam tekent een contract voor twee jaar.

De keus voor Stam is opmerkelijk. Toen duidelijk werd dat Van Bronckhorst zijn aflopende verbintenis niet zou verlengen, stelde Feyenoords technisch directeur Martin van Geel een profielschets voor de nieuwe trainer op met kernwoorden als ‘ervaring’, ‘autoriteit’; hij zocht naar iemand die ‘nationaal en internationaal’ zijn sporen heeft verdiend. Feyenoord leek uit te komen bij Dick Advocaat (71), maar die zei al snel nee.

Nu is daar dus Stam (46). Die keuze kan gerust een ommezwaai worden genoemd. De Kampenaar heeft een bescheiden cv als trainer. Na zijn carrière als speler was hij assistent-trainer bij PEC Zwolle en individueel trainer bij Ajax. Zijn trainersdiploma behaalde hij via een omweg. Stam stopte met de KNVB-cursus omdat hij zich niet meer kon motiveren voor de klassikale lessen, waarna de voetbalbond hem een alternatief traject bood.

In 2014 kwam Stam voor het eerst op eigen benen te staan bij Jong Ajax. Twee jaar later maakte hij de overstap naar de Engelse Championship-club Reading, waarmee hij in 2017 ternauwernood promotie naar de Premier League misliep. Het seizoen erop werd hij ontslagen en sindsdien was hij werkloos.

Flitsende start Tot PEC Zwolle Stam in december benaderde om de ontslagen John van ’t Schip op te volgen. Met zijn nieuwe club beleefde hij in januari een flitsende start tegen Feyenoord (3-1). Na overwinningen op Heracles en FC Utrecht ging het minder. PEC staat nu vijftiende. Met Stam, oud-verdediger van Willem II, PSV, Manchester United, Lazio Roma, AC Milan, Ajax en het Nederlands elftal (66 interlands), haalt Feyenoord wel een bekende naam binnen. In ruwe schetsen past hij ook wel bij de club. Als voetballer stond hij bekend om zijn no-nonsensementaliteit en zijn werklust. Met succes. In 1999 won hij de Champions League met Manchester United. Waarom ik dan toch alweer vertrek, heeft te maken met mijn ambitie Jaap Stam Stam staat voor een lastige opdracht. Hij neemt de taken over van Van Bronckhorst, die Feyenoord boven zichzelf uit liet stijgen en in vier seizoenen vijf prijzen won (twee Johan Cruijff-Schalen, de landstitel en twee KNVB-bekers). En hij moet het doen met een selectie, waar aanvoerder Van Persie na dit seizoen afscheid neemt, die sterk verouderd en kwaliteitsarm is. Perspectief ontbreekt. Feyenoord zet vol in op de eigen jeugd, zei algemeen directeur Jan de Jong zondag in ‘Studio Voetbal’, maar de talenten liggen qua ontwikkeling achter op hun generatiegenoten bij Ajax, PSV en AZ. Stam houdt een dubbel gevoel over aan zijn snelle afscheid bij PEC Zwolle, bekende hij. “Waarom ik dan toch alweer vertrek, heeft te maken met mijn ambitie”, liet hij weten op de website van PEC Zwolle. “Ik wil als trainer zo hoog mogelijk op de ladder klimmen. Zo vaak krijg je niet de kans om bij een topdrie-club in Nederland aan de slag te gaan.”

