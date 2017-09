Feyenoord zaait twijfel in Almelo

Zijn elftal had ook de vierde competitiewedstrijd omgezet in winst - dit keer bij Heracles Almelo (2-4) - maar de manier waarop dat gebeurde, zorgde voor vertwijfeling bij de titelhouder.

Zeventig minuten lang oogt Feyenoord soeverein in Almelo

Zeventig minuten lang oogt Feyenoord soeverein in Almelo. Van Bronckhorst ziet zijn ploeg de beste helft van het seizoen spelen. De kracht van Feyenoord - opereren als team, met volwassen spelers die leveren wat er van hen gevraagd wordt - komt vanaf de eerste minuut tot uitdrukking. Er is initiatief, dominantie en een ijzeren wil om snel en zakelijk drie punten veilig te stellen, zodat rustig toegeleefd kan worden naar het eerste groepsduel in de Champions League, woensdag tegen Manchester City.

Feyenoord is slagvaardig. En eendrachtig. Twee keer zet het collectief druk, twee keer levert het een doelpunt op. De initiator heet in beide gevallen Karim El Ahmadi. De Feyenoord-aanvoerder, met 32 jaar een gelouterde speler, doorziet wanneer er kansen liggen om de bal te veroveren. “Dat doe ik op gevoel, op intuïtie”, zegt hij. “Omdat ik zelf ook middenvelder ben, weet ik wanneer een middenvelder van de tegenpartij de bal zou kunnen vragen. Dan is het een kwestie van het juiste moment kiezen en toeslaan.” Feyenoord doet dat twee keer in een half uur. Beide keren is de doelpuntenmaker Steven Berghuis, die opent met een fraaie krul en even later een bekeken schot aflevert. Jean-Paul Boëtius brengt de ruststand op 0-3.

Benauwende minuten Niets aan de hand, lijkt het. Maar vanaf een minuut of zeventig, als de ingevallen Sam Larsson (overgenomen van SC Heerenveen) dé kans op 0-4 mist, oogt het fundament van Feyenoord ineens minder sterk dan gedacht. “Eigenlijk alles wat we in de eerste helft wel goed deden - vastigheid aan de bal, goede, snelle passing en veel bewegende mensen - deden we in de tweede helft niet meer”, ziet Van Bronckhorst. Met als gevolg twintig benauwende minuten. Heraclied Reuven Niemeijer scoort twee keer. De eerste na zwak optreden van de Feyenoord-defensie, de tweede uit een strafschop, nadat Kevin Diks aanvaller Kristoffer Peterson onderuit haalde. Even is er paniek. Wanorde. Van Bronckhorst ziet dat Heracles kansen krijgt op de gelijkmaker, maar in de slotfase, als Heracles-keeper Bram Castro mee naar voren is, kan Larsson alsnog de bevrijdende 2-4 maken voor Feyenoord. Volgens El Ahmadi schuilde er zaterdagavond in Almelo een belangrijke les richting het duel met Manchester City, woensdagavond in de uitverkochte Kuip. Ook de Feyenoord-captain had zaterdag het AD-interview gelezen met Louis van Gaal, die stelde dat de Rotterdammers alleen op basis van de teamfactor het verschil kunnen maken tegen Manchester City, Napoli en Sjakhtar Donetsk. “Als wij negentig minuten lang honderd procent zijn, dan zijn we goed en kunnen weinig tegenstanders ons verslaan”, denkt El Ahmadi. “Maar als we niet honderd procent zijn, dan zijn wij gewoon een heel matig team.” Als we niet honderd procent zijn, dan zijn wij gewoon een heel matig team Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi In het team van Feyenoord viel zaterdagavond één belangrijke schakel weg. Spits Nicolai Jørgensen moest na twintig minuten het veld verlaten met een hamstringblessure, waardoor zijn inzetbaarheid voor woensdag twijfelachtig is. Of Van Bronckhorst, mede met het oog op het wegvallen van Jørgensen, woensdag concessies zal doen aan zijn opstelling? “Je moet altijd in ogenschouw nemen tegen wie je speelt en wat de kracht van je tegenstander is. Daarnaast probeer je in je eigen kracht te komen. Die balans moet je altijd zoeken.” Het waren, na een avond van vertwijfeling, bemoedigende woorden richting de beproeving tegen Manchester City.

Stegeman: “Van kastje naar de muur” Heracles-trainer John Stegeman zag zijn strijdplan zaterdagavond mislukken tegen Feyenoord (2-4). “We hadden veel moeite om het spel van Feyenoord te ontregelen”, zei hij op de persconferentie. “We zakten terug, wat ook de bedoeling was, maar dat pakte gewoon slecht uit. Feyenoord winst constant de vrije mensen te vinden. We werden van het kastje naar de muur gevoetbald.” Stegeman verweet zijn ploeg dat ze zelf de tegendoelpunten inleiden. “Als je Feyenoord pijn wilt doen, weet je dat je de bal ook moet kunnen hebben en houden. Dat hebben we niet goed gedaan.”

