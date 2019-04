Feyenoord wint de strijd om plek drie

Het gebeurde zaterdagavond, in de blessuretijd van Feyenoord-AZ (2-1), een cruciale wedstrijd in de strijd om de derde plaats, die recht geeft op de voorronde van de Europa League.

Lees verder na de advertentie

AZ-trainer Van den Brom had al zijn troeven op tafel gelegd om de gelijkmaker te forceren in de Kuip. De aanvallers Idrissi en Boadu waren ingebracht, net als extra spits Johnsen. Ook verdediger Vlaar werd naar voren gedirigeerd. “Alles of niets”, zong de meegereisde Alkmaarse aanhang om het slotoffensief te begeleiden.

Ja, dit was alle hens aan dek voor Feyenoord. Van Bronckhorst handelde ernaar. Verdediger Van der Heijden (voor aanvaller Larsson) werd ingebracht om de boel te vergrendelen, zoals ook de eerdere wissel (middenvelder Ayoub voor de moegestreden spits Van Persie) als een defensieve mutatie uitgelegd kon worden.

Net toen Feyenoord even naar adem leek te kunnen happen, omdat AZ een kleine overtreding op het middenveld maakte, gebeurde het: Ayoub had louter oog voor de countermogelijkheden van zijn ploeg en nam onbezonnen snel een vrije trap. Met balverlies tot gevolg. Van Bronckhorst, al de hele tweede helft fel coachend langs de zijlijn, ontstak in woede. Furieus was hij.

Wat Van Bronckhorst op dat moment dacht? “Nou, ja”, nam de Feyenoord-trainer voorzichtig een aanloop op de persconferentie. Beheerst: “Je moet natuurlijk wel aanvoelen wat een wedstrijd vraagt. Als je met 2-1 voor staat in blessuretijd, dan moet je een vrije trap niet zo snel nemen. Dan moet je wachten, je organisatie bewaken. En zo het spel hervatten.”

Feyenoord kwam ermee weg. Malacia (fraai afstandsschot) en Van Persie (trefzeker na een goede voorzet van St. Juste) hadden na rust het openingsdoelpunt van Seuntjes (na een vloeiende aanval) ongedaan gemaakt. Daarmee bouwde Feyenoord de voorsprong op achtervolger AZ uit naar zeven punten. Met nog drie speelronden te gaan lijkt de derde plaats nu een zekerheid voor de Rotterdammers. Er wachten nog duels tegen NAC Breda (uit), ADO Den Haag (thuis) en Fortuna Sittard (uit).

Valse start Van Bronckhorst liet al voorzichtig zijn bespiegelingen los op zijn vierde en laatste seizoen bij Feyenoord. Met een valse start (de Europese uitschakeling tegen het Slowaakse AS Trencin en de verloren seizoensopening bij De Graafschap), een redelijk herstel en, na de winterstop, een zeer wisselvallige tweede competitiehelft, waarin de achterstand op koploper Ajax opliep naar achttien punten. De derde plaats is het hoogst haalbare, constateerde Van Bronckhorst. En nee, daar is niets aan gelogen. Er beklijfde een beeld direct na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Nijhuis. Hoe Van Bronckhorst en Van Persie elkaar opzochten en elkaar even kort omarmden, terwijl ze samen het veld af liepen richting de catacomben. Zij, de doorgewinterde profs, verstaan elkaar. De één als trainer die de club verrijkte met vijf prijzen (twee KNVB-bekers, twee Johan Cruijff Schalen en een landstitel), de ander als 35-jarige balkunstenaar, die nog steeds in staat is om het publiek in vervoering te brengen, zoals ook tegen AZ, maar toch ook moest constateren dat het de laatste wedstrijden afzien is. Dat topsport ook lijden is - of dat kan zijn. Van Bronckhorst en Van Persie zullen het nooit hardop zeggen, maar och, wat zullen ze blij zijn als het seizoen straks ten einde is - als Feyenoord derde is geworden, als de trainer het hoogst haalbare heeft bereikt met dank aan Van Persie.