Feyenoord was beter met tien man, maar PSV won

Weer onder ons, achter de dijken, hingen twee topclubs van de voetbalpolder zondag tegen elkaar aan, de ene een figurant voorlopig (?) in de Champions League, de andere al klaar in Europa.

De laatste, PSV, won, zonder ook zelf precies te weten hoe dat mogelijk was (1-0). Feyenoord leed zijn eerste nederlaag en kon leren dat het los nog van de inspanningen in Europa dit seizoen in eigen land moeilijk zo voorspoedig kan gaan als in het kampioensjaar, met een ook toen al begrensde ploeg.

Ze hebben nu evenveel punten, Feyenoord en PSV, het evenzeer struikelende Ajax heeft er twee minder. Er kan spanning in worden gezien, en er wordt driftig over gedelibereerd: kan trainer Cocu PSV beter maken, in welk systeem moet Feyenoord spelen, of Ajax? Grote vragen, te groot voor het niveau waarop in de basis zoveel ontbreekt.

Feyenoord moest kort voor rust met tien man verder, na een rode kaart voor aanvaller Berghuis. Het was daarna beter, beduidend beter, PSV wist niets te verzinnen. Zo onpeilbaar is het Nederlandse voetbal, zo structuurloos. Cocu had geschoven, zoals hij dit seizoen zal moeten blijven schuiven: Pereiro stond weer eens op het middenveld, in de hoop op enige creativiteit. Maar Cocu heeft geen spelers die langdurig een stempel kunnen drukken, waar dan ook. Het kan elke week weer anders zijn. Niets had de uiteindelijk curieuze zege met zijn opstelling te maken, zoals ook eerdere resultaten er los van stonden: hij is niet voor niets aan het schuiven geslagen.

In dezelfde sferen voltrok zich daarna wat anno nu een nationale topwedstrijd is. De ploegen wilden een hoog tempo spelen, naar Nederlandse maatstaven dan – trainers en spelers hebben er de mond van vol, van tempo en elkaar vastzetten. Ze willen te veel, en te snel, voor wat ze kunnen. Als technische basisprincipes niet of met mate worden beheerst, ketst de bal van de ene voet naar de andere, van de ene kleur shirt naar de andere.

In plaats van de zaken eerst defensief te regelen, waren de Feyenoorders al bezig met een moeilijke tactische variant: back Diks stond klaar om Brenet, de back van PSV, op te vangen. Een ander moest in zijn zone zijn directe tegenspeler maar even opzoeken. Dat is veel te moeilijk voor het Nederlandse niveau, en zeker zo vroeg in een wedstrijd gekkenwerk.

De tweede minuut in Eindhoven, het was werkelijk niet te bevatten – en het bleek de beslissing ook nog. Even vroeg had Silva van Manchester City vorige week tegen Feyenoord vrij mogen voorzetten, en verdediger Stones vrij mogen inkoppen (0-1). Nu mocht PSV-linkerspits Locadia doodleuk vrij voorzetten, en Pereiro vrij inschieten (1-0).

Feyenoord mag stabieler heten, maar het evenwicht werd verstoord door een slappe start en een stommiteit. Met al een gele kaart op zak hield Berghuis Hendrix vast, in de buurt van de middenlijn nota bene. Het was een kenmerkende dwaling van zo’n speler die in Nederland zijn waarde kan hebben, maar die op een hoger niveau als in zijn geval een argeloze en daarmee onbewapende vleugelspeler subiet vervaagt. Trainer Van Bronckhorst heeft er meer van en de garantie dat ze zich in Nederland wel altijd redelijk opstellen, heeft hij niet.

Kansen

PSV verloor De Jong, de spits die door de schorsing van Lozano weer was opgeroepen. Berghuis, de bal allang kwijt, gleed op hem in: zo’n onvermijdelijke botsing in de centrifuge van fouten. Feyenoorder Toornstra schoot de bal uit een vrije trap op de kruising, maar PSV was gevaarlijker. In het slotgedeelte van de eerste helft caramboleerde de bal na een losse flodder van Locadia via de paal naar doelman Jones.

Met tien man kreeg juist Feyenoord na rust kansen in de tombola. Doelman Zoet bracht tweemaal redding, op een schot van Boëtius en eerder op een kopbal van Botteghin. PSV kon niets meer met z’n elven, werkelijk niets. Daarmee sta je bovenin, voorlopig, in de polder.

Aan het begin van de dag had Fred Rutten, oud-trainer van zowel PSV als Feyenoord, in het Fox-programma ‘De tafel van Kees’ gezegd dat er in Nederland harder moet worden getraind. Hij zou een gegadigde kunnen zijn voor de vacante positie van technisch directeur bij de KNVB. Als hij het wordt, zal in het chronisch verdeelde voetballand ook naar hem weer niet iedereen luisteren, en hij zal de vraag krijgen wat dat dan is, harder trainen – of dat eerst even panklaar kan worden gedefinieerd voor we eraan gaan beginnen.

Maar o, wat onderstreepten PSV en Feyenoord zondag de noodzaak: harder en meer trainen, hoe dan ook.