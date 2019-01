Feyenoord wacht een onzekere toekomst

Even werd het stil, toen Feyenoord-directeur Jan de Jong op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van zijn club aankondigde met nieuws te komen. Maar de reactie was even lauw nadat de noviteit, een samenwerkingsverband met eerstedivisionist FC Dordrecht, bekend werd gemaakt ten overstaan van sponsors, relaties en (oud-)spelers en trainer. Feyenoord, dat in 2015 de samenwerking met Excelsior beëindigde, hoopt er de komende anderhalf jaar talenten ervaring op te laten doen.

Lees verder na de advertentie

Het nieuws moet vooral een eerder gemaakte fout corrigeren bij Feyenoord, dat in tegenstelling tot FC Utrecht, AZ, Ajax en PSV geen beloftenelftal heeft laten instromen in de voetbalpiramide. Meer is het niet. “Voor een aantal spelers is het goed dat ze actief zijn op het een na hoogste niveau om ervaring op te doen, speelminuten te maken en het vak van profvoetballer onder de knie te krijgen”, gaf De Jong als argumentatie. Als Jong Feyenoord alsnog toetreedt tot de voetbalpiramide, wat mogelijk is volgens voetbalbond KNVB, duurt het nog minimaal drie jaar voordat het beloftenelftal in de eerste divisie speelt.

Er komen spannende, ingewikkelde eerste weken aan. We willen ons nu concentreren op de tweede seizoenshelft. Jan de Jong, Feyenoord-directeur

Het is een doorn in het oog van trainer Giovanni van Bronckhorst, die inziet dat het niveau van de talenten van de jeugdafdeling op Varkenoord ontoereikend is om zomaar de overstap naar het eerste elftal te maken. Talenten van Ajax en PSV kunnen dat niveau, gesterkt door wedstrijden in de eerste divisie, veel beter overbruggen.

Stoppen of verlengen Van Bronckhorst, achterin de zaal van het Maasgebouw kijkend naar de nieuwjaarsspeech van De Jong, was verreweg de meest besproken figuur onder de toehoorders. Het contract van de coach, die in ruim drie seizoenen vijf prijzen won (twee Johan Cruijff-Schalen, een landstitel en twee KNVB-bekers), loopt na dit seizoen af. Stoppen of verlengen? Dat is de vraag. Van Bronckhorst gaf aan dat hij in februari pas gaat praten met de clubleiding. “Beide partijen kennen elkaar door en door”, zei De Jong na afloop. “Er komen spannende, ingewikkelde eerste weken aan. We willen ons nu concentreren op de tweede seizoenshelft. Daarna gaan we praten”, beloofde de algemeen directeur. Feyenoord gaat zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle, waarna het midweeks in de beker tegen Fortuna Sittard speelt (kwartfinale) en het weekend erna Ajax ontvangt. De Jong onderstreepte dat het halen van Europees voetbal van groot (financieel) belang is voor volgend seizoen. “Echt geld verdien je in Europa”, benadrukte hij. Ter illustratie: na het seizoen waarin Feyenoord de landstitel won, ging de begroting (als gevolg van inkomsten uit de Champions League) naar bijna 100 miljoen euro. Nu is sprake van 68 miljoen euro. Krachtige taal als vorig jaar, toen De Jong nog bombastisch aankondigde dat Feyenoord na de winterstop een aanval ging doen op PSV en Ajax, bleef dit keer achterwege. Hij klonk nu realistischer, levend in de wetenschap dat elke uitspraak hem kan achtervolgen. Zoals hij ook memoreerde in zijn speech. “We zijn gezond, maar kunnen geen leuke dingen doen”, zei hij. “We strijden nog op twee fronten mee om Europees voetbal. Dat is een must.”

De markt op Bijvoorbeeld voor de komst van een nieuw stadion, waarover in november een definitief besluit zal worden genomen. Feyenoord gaat de komende periode de markt op om de financiering vanuit de club (150 miljoen euro) rond te krijgen. Maar, zoals De Jong zei: “Een nieuw stadion is geen tovermiddel.” Feyenoord zal moeten accepteren dat het voorlopig de derde club van Nederland is. Eentje met een onze­kere toekomst, qua trainer en qua ­stadion.

Lees ook: