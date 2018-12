Feyenoord vloert PSV met het hart én het hoofd

Feyenoord, opgepompt door het eigen publiek, liet zien waartoe het nog in staat kan zijn in de eredivisie. De Rotterdammers maakten een einde aan de zegereeks van PSV (2-1), waardoor achtervolger Ajax het gat naar de koploper kon verkleinen tot twee punten.

Feyenoord, zelf nog tien punten achter op de regerend landskampioen, begon fel en speelde de hele wedstrijd met een hoge intensiteit. Dat was een te billijken spelopvatting. PSV, wellicht wat vermoeid door de midweekse Champions League-inspanning tegen FC Barcelona, kon op agressiviteit en gretigheid bestreden worden in de eigen Kuip, moet coach Giovanni van Bronckhorst vooraf hebben gedacht.

Kopduels, man-te­gen-man­ge­vech­ten en afvallende ballen; vrijwel alles viel naar de kant van Feyenoord

Het was een even logische als bedenkelijke gedachte. Feyenoord weet dat het voetballend zijn meerdere moet erkennen in PSV, en dan is een beroep op een felle strijdwijze gerechtvaardigd. Maar Van Bronckhorst zal de Klassieker tegen Ajax, eind oktober in Amsterdam, nog vers in het geheugen hebben gehad afgelopen week.

Te druistig In die wedstrijd was dezelfde spelopvatting, passievol en fel de duels zoeken, geen succes gebleken, omdat verdediger St. Juste te druistig was in een duel met Tagliafico en vroeg naar de kant kon met een rode kaart. Feyenoord ontbeerde het verstand, concludeerde de coach. “Als je dat niet hebt, maak je zulke overtredingen”, somberde Van Bronckhorst destijds. In dat licht was de confrontatie met PSV een stap voorwaarts voor de thuisclub, die zich dit seizoen moet beperken tot de eredivisie en het nationale bekertoernooi. Feyenoord koppelde het hart aan het verstand in de sfeervolle Kuip en liet PSV, dat de eerdere dertien eredivisieduels had gewonnen, de eerste nederlaag van het seizoen incasseren. “Agressie, hoe je de duels ingaat, moet je goed gebruiken”, stipte Van Bronckhorst nog maar eens voorzichtig aan na afloop. “Ik denk dat mijn spelers het goede voorbeeld hebben gegeven.” Toonaangevend waren wat dat betreft de eerste twintig minuten, waarin Feyenoord – zonder de gekwetste Van Persie en verdediger Botteghin – met veel energie en duelkracht ten strijde trok. Kopduels, man-tegen-mangevechten op het middenveld en afvallende ballen; vrijwel alles viel naar de kant van Feyenoord. “We wilden PSV geen moment zonder druk aan de bal laten komen”, gaf Van Bronckhorst zijn tactiek prijs. Het was het enige probate middel voor Feyenoord, maar het pakte succesvol uit. Net toen PSV zich onder de druk leek uit te manoeuvreren, sloeg Feyenoord toe. Jørgensen kreeg de bal na krap een half uur mee van Berghuis en schoot via de paal binnen: 1-0. Vier minuten later was het opnieuw raak. Luuk de Jong treuzelde te lang, waarna Larsson de bal langs PSV-doelman Zoet krulde. Het was een typerend fragment op een grijze decemberdag; PSV ontbeerde scherpte en focus, terwijl Feyenoord, als vanouds gestimuleerd door Het Legioen, met succes een dosis strijdlust aanwendde. Van Bronckhorst wilde PSV geen moment zonder druk aan de bal laten komen Twintig minuten voor tijd maakte Bergwijn, veel sneller en krachtiger in een duel met Malacia, nog de aansluitingstreffer, maar tot een gelijke score kwam de Eindhovense ploeg niet meer, ondanks een nieuwe mogelijkheid voor Bergwijn (redding doelman Bijlow).

Spiegel De afloop zal PSV-trainer Mark van Bommel een spiegel voorhouden. Hij houdt graag vast aan zijn basiselftal, zoals ook tegen Feyenoord, maar de invallers in de Kuip, aanvaller Malen en met name de Mexicaanse middenvelder Gutiérrez, zorgden voor zichtbaar meer verfrissing en samenhang in het spel. Dat was nodig. Zeker op een middag waar spits De Jong moeite had om kopduels te winnen van de Feyenoord-verdedigers. Bij Van Bronckhorst, die met Feyenoord eerder dit seizoen de Johan Cruijff-schaal won ten koste van PSV, zal de oprisping van zondagmiddag ook de nodige vragen oproepen. Waarom kan zijn elftal, waarmee hij al vijf prijzen won, niet elke week dezelfde bereidheid tonen? Het zal met kwaliteit te maken hebben. Van Bronckhorst stelde dat de inzet bij het duel met PSV de norm moet zijn, geen uitzondering. Maar de gedachte die na zondagmiddag beklijfde, was dat Feyenoord, aangejaagd door het eigen publiek, even boven zichzelf was uitgestegen tegen PSV.

Van Bommel: We hebben van onszelf verloren PSV-trainer Mark van Bommel vond dat zijn ploeg zelf schuldig was aan de eerste seizoens­nederlaag. “In de eerste twintig minuten hebben we Feyenoord uitgenodigd om in de duels te komen”, analyseerde hij na het verlies bij Feyenoord (2-1). “We hebben van onszelf verloren.”

Van Bommel verwacht dat zijn elftal goed zal reageren op het verlies. “We moeten nu niet ineens veel gaan veranderen, maar op dezelfde manier verdergaan. We moeten vasthouden aan de weg die we zijn ingeslagen.”

