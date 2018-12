Feyenoord verslaat Utrecht in bekerduel

Eerder deze week plaatsten Willem II, FC Twente, AZ, SC Heerenveen, Fortuna Sittard, Ajax en Vitesse zich al bij de laatste acht van het bekertoernooi.

Een succesje kon Feyenoord wel gebruiken. Alles-of-niets-wedstrijd werd de achtste finale al genoemd in Rotterdam. Een belegen typering inmiddels. Feyenoord laveert wel vaker tussen hoop en realiteit. De hoop is dat Feyenoord zich elk seizoen kan meten in de strijd om het landskampioenschap, maar de realiteit is dat de Rotterdammers, na de zondagse thuisnederlaag tegen Fortuna Sittard, alweer tien punten achterstaan op koploper PSV. Het avontuur in de Europa League strandde al ergens in augustus. Wel werd in diezelfde periode de Johan Cruijff-schaal gewonnen.

De beker moet het seizoen redden, heet het. Van Bronckhorst stelde nagenoeg zijn sterkste basiself op tegen FC Utrecht, dat onder trainer Advocaat is opgeklommen naar de vierde plaats in de eredivisie. Alleen keeper Bijlow werd vervangen door Vermeer, die in het bekertoernooi onder de lat mag plaatsnemen.

Afwachtend begin Beide ploegen begonnen afwachtend aan het afsluitende duel in de achtste finales van de KNVB-beker. Na een kwartier kwam de wedstrijd pas tot leven. Een vrije trap van Van Persie (via de muur) belandde op de lat, wat het startsein gaf voor een aanvalsoffensief van de thuisclub. Larsson zag zijn vrije trap gekeerd door FC Utrecht-doelman Jensen, maar even later stond de Zweed aan de basis van de openingstreffer. Vilhena promoveerde zijn voorzet in tweede instantie tot doelpunt: 1-0. FC Utrecht, dat zondag in de competitie aartsrivaal Ajax ontvangt, kon daar weinig tegenover stellen. Uit niets bleek dat de Utrechters, bekerwinnaar in 2003 en 2004, opnieuw een gooi wilden doen naar de ereprijs. Alleen Emanuelson (afstandsschot) deed een poging op het doel van Vermeer. Na rust vervolgde regerend bekerhouder Feyenoord het aanvalsspel. Van Persie, na een fraaie aanval, schoof de bal voorlangs, waarna de Colombiaan Sinisterra – in de pauze ingebracht voor Berghuis – een aanval op de paal zag belanden. Het was te danken aan doelman Jensen dat FC Utrecht geen grotere schade opliep. Dat Sinisterra en later Tapia en Jørgensen nog invielen, zegt iets over de beperkte wisselmogelijkheden van trainer Van Bronckhorst. Feyenoord gaat er prat op dat er veel zelfopgeleide spelers in het eerste staan. Gisteravond waren dat er zes. Maar achter die gekweekte basisspelers zit een kwalitatieve kloof naar de aanstormende talenten. Vente, en de de laatste weken geprezen Kökcü zijn een stuk minder volwassen dan hun leeftijdgenoten van Ajax en PSV, die, ­gesterkt door de wedstrijden met de belofte-elftallen in de eerste divisie, al de nodige ervaring hebben opgedaan. Van Bronckhorst, die sinds zijn aanstelling in 2015 één keer landskampioen werd, twee maal de beker won en even zo vaak de Johan Cruijff Schaal, zal het zelf ook inzien. Hij gaat in de winterstop praten over zijn toekomst bij Feyenoord. Het is te hopen dat Van Bronckhorst oog heeft voor de realiteit, en niet voor de voortdurende hoop in Rotterdam. Feyenoord kan, opgepompt door het thuispubliek, soms nog voor een oprisping zorgen, zoals onlangs in de competitie tegen PSV, en dat kan soms genoeg zijn in het KNVB-bekertoernooi. Gisteravond was niet eens een uiterste inspanning vereist tegen FC Utrecht.