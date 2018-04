Feyenoord verslaat AZ in armoedige honderdste bekerfinale

Het mocht een positieve afsluiting heten van een verder teleurstellend seizoen. Feyenoord, de door PSV onttroonde landskampioen, won zondagavond de honderdste KNVB-bekerfinale. Dat deed het ten koste van AZ (0-3).

Lees verder na de advertentie

Coach Giovanni van Bronckhorst, die daarmee zijn vierde prijs in drie seizoenen behaalde, zag zich in de eigen Kuip bevestigd in zijn voorgevoel. Hij liet vooraf weten dat hij zich gelukkig prijst met een aantal ervaren voetballers in zijn selectie, en het was niet toevallig dat juist zij – en dan met name Jørgensen, Van Persie en El Ahmadi – de kwaliteitsverschillen tussen Feyenoord en AZ bloot wisten te leggen.

Pijnlijk genoeg werd AZ pas dreigender toen Van den Brom het accent in zijn elftal verlegde

AZ kon het zichzelf aanrekenen. Trainer John van den Brom had het fundament van zijn elftal speciaal verstevigd voor de bekerfinale. Hij speelde, anders dan gebruikelijk in de competitie, met vijf verdedigers in De Kuip. Feyenoord wist er in het begin even geen raad mee, al konden de Alkmaarders niet profiteren van die desorganisatie. Daarvoor was het spelpeil van AZ te ver onder de maat.

Of Feyenoord dan zo goed speelde? Nee. Integendeel. Vooraf was nog zo reikhalzend uitgekeken naar de honderdste bekerfinale. AZ, derde in de competitie, wilde zich eindelijk eens belonen voor de complimenten die het al het hele seizoen krijgt vanwege het attractieve spel. Voor Feyenoord (vierde) diende het bekertoernooi daarentegen als een rehabilitatie voor een verder tegenvallend seizoen, waarin de achterstand op landskampioen PSV opliep tot liefst 21 punten.

Met die gedachte was de bekerfinale een teleurstellende exercitie. Hoewel de randvoorwaarden – prachtig voorjaarsweer, onberispelijke grasmat en een sfeervol stadion – uitstekend waren, bleven AZ en Feyenoord ver achter bij de opgeklopte verwachtingen. Twee geprezen eredivisionisten lieten een armoedige indruk achter. Zo schraal kan het niveau dus zijn in Nederland. Het baltempo lag onthutsend laag, de foutenlast was te hoog en beide ploegen wisten niet om te gaan met de tactische stellingnames. De openingstreffer, Jørgensen promoveerde een kopbal van Berghuis tot doelpunt (na een gave voorzet van El Ahmadi), deed de wedstrijd ook bepaald geen goed.

AZ, geprezen om zijn vele talenten, kon amper gevaar stichten. En als de Feyenoord-verdediging eens in de fout ging, zoals met een breedtepass van Van der Heijden, stond daar doelman Jones om de schietpoging van Weghorst te keren.

Pijnlijk genoeg werd AZ pas dreigender toen Van den Brom het accent in zijn elftal verlegde. Idrissi, na een uur in de ploeg gekomen voor de tegenvallende Midtsjø, zorgde voor veel gevaar aan de linkerkant en bracht Weghorst een aantal keer in stelling. Maar ja, toen stond het al 0-2, nadat Van Persie een combinatie met Berghuis na een uur op fraaie wijze had afgerond met een stift.

Is het seizoen van Feyenoord nu geslaagd te noemen?

Feyenoord overleefde vervolgens op ervaring. Terwijl AZ verkrampte als de doelmond werd betreden, bleven de Rotterdammers rustig en volwassen overeind. De dertiende bekerwinst van Feyenoord kwam geen moment in gevaar.

De vraag is (of kan zijn): is het seizoen van Feyenoord, nadat het in augustus 2017 al de Johan Cruijff-schaal omhoog hield, nu geslaagd te noemen? Van Bronckhorst wees er fijntjes op dat Feyenoord deze voetbaljaargang twee van de drie prijzen wist te winnen, maar de wijze waarop zijn elftal in de reguliere competitie soms uiteen viel, gaf ook de succesvolle coach te denken. De teamgeest, vorig seizoen nog het handelsmerk van het Feyenoord-elftal dat voor het eerst sinds achttien jaar weer eens kampioen werd, was soms ver te zoeken.

Feyenoord en Van Bronckhorst bleven echter rustig. In de tweede seizoenshelft zag de coach het vertrouwen langzaam groeien binnen zijn elftal, een opmars die erin resulteerde dat de Stadionclub de laatste zes competitiewedstrijden wist te winnen. “Het is niet doorslaggevend, maar het spelen van dit soort wedstrijden heeft ook met ervaring te maken”, zei Van Bronckhorst vrijdag nog op de persconferentie voor de bekerfinale.

Hij had een vooruitziende blik. Van Bronckhorst zag dat Toornstra, die in blessuretijd de rebound verzilverde na een schot van Vilhena, het feest compleet maakte in De Kuip.