Feyenoord staat voor pittige opgave tegen florerend Napoli

Na Manchester City treft Feyenoord vandaag in de tweede groepswedstrijd van de Champions League opnieuw een Europese topploeg in vorm. Napoli is na zes duels de trotse aanvoerder van de ranglijst in de Italiaanse Serie A. Het team floreert aan de hand van trainer Maurizio Sarri en de via AGOVV, FC Utrecht en PSV in Napels neergestreken Belg Dries Mertens.

Lees verder na de advertentie

Sarri (58) is bezig aan zijn derde seizoen bij Societá Sportiva Calcio Napoli. Bij zijn komst werd openlijk getwijfeld aan zijn kwaliteiten. Ook Diego Maradona, de in Napels nog immer bewierookte Argentijn, vroeg zich af of Sarri, die met Empoli pas een seizoen ervaring had in de Serie A, de juiste man op de juiste plek was. Nu, drie jaar later, moet de conclusie zijn dat Maradona het niet goed heeft gezien.

Onder leiding van Sarri is Napoli momenteel bezig aan de beste seizoensstart in de geschiedenis van de club. Alle zes wedstrijden werden gewonnen en daarmee trok de club de lijn van het vorige seizoen door. De laatste vijf duels in de voorgaande jaargang leverden ook de volle winst op en mede door die reeks (Napoli leed op 25 februari tegen Atalanta de laatste nederlaag in de Serie A) sloot de club het seizoen als derde af.

Na de misstap in de Oekraïne (Napoli verloor met 2-1) kan de Italiaanse ploeg zich geen uitglijder meer veroorloven.

Geheel in Italiaanse stijl beschouwt Sarri de defensie als de basis van het team. Maar dat maakt hem niet tot een defensief ingestelde coach. Sterker nog, met 22 doelpunten in zes duels is Napoli de best scorende ploeg van de grote Europese competities. Beter dan Manchester City (21 uit 6), Borussia Dortmund (19 uit 6), Barcelona (20 uit 6) en Paris Saint-Germain (21 uit 7).

Scoringsdrift Een van de exponenten van de Napolitaanse scoringsdrift is Dries Mertens. De 30-jarige Belg kreeg vorig seizoen van Sarri een basisplaats nadat Arek Milik door een blessure langdurig was uitgeschakeld. De Poolse ex-Ajacied zal er vanavond in het San Paula Stadion tegen Feyenoord niet bij zijn. Hij werd gisteren aan de linkerknie geopereerd en zal opnieuw maanden buitenspel staan. Mertens bleek een uitstekende vervanger van Milik. Vorig seizoen maakte hij 28 treffers en met zijn mede-aanvallers Lorenzo Insigne en Jose Callejon vormt hij een plaag voor alle verdedigers. Na zes wedstrijden staat zijn teller alweer op zes en Mertens maakte indruk met de lob waarmee hij in de vorige speelronde scoorde tegen Lazio Roma. Vanuit de draai vond hij vanaf de zijkant van het veld met een gevoelige trap het net. De Italiaanse sportkranten, niet vies van gezwollen taal, vergeleken Mertens na dat doelpunt met niemand minder dan Maradona, die Napoli in de jaren tachtig van de vorige eeuw twee keer kampioen maakte. 'Zoals Diego' kopte de Corriere dello Sport op de voorpagina. 'Was dat Dries of Maradona?' vroeg de Gazzetta dello Sport zich af. Mertens verhuisde in 2013 voor negen miljoen euro van PSV naar Napoli, waar hij nog een contract heeft tot 2020. De waarde van de in Leuven geboren voetballer zal inmiddels door zijn optreden in het lichtblauwe shirt van Napoli tot veel grotere hoogte zijn gestegen. Er zou al volop interesse vanuit de Premier League zijn voor Mertens, die acht jaar geleden een ander blauw shirt droeg: dat van AGOVV. Coach Sarri, die bekend staat om zijn grondige analyses van tegenstanders, liet Mertens in het eerste Champions Leagueduel met Sjachtar Donetsk buiten de basis. Na de misstap in de Oekraïne (Napoli verloor met 2-1) kan de Italiaanse ploeg zich geen uitglijder meer veroorloven. En dus wacht Feyenoord tegen het Napoli van Mertens opnieuw een hete internationale avond.