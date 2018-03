Feyenoord schuift Willem II opzij

Op een zeldzaam koude avond, waar het supportershart danig op de proef werd gesteld, verwarmde Feyenoord het thuispubliek woensdag met een overtuigende zege in de halve finale van de KNVB-beker tegen Willem II (3-0).

De finaleplaats, tegen AZ, was een welkome beloning voor de ruim veertigduizend Feyenoord-supporters. Niet alleen vanwege de kou (de gevoelstemperatuur tot onder min vijftien), maar vooral vanwege de tegenvallende prestaties in de competitie tot op heden.

Ver teruggevallen

Van Bronckhorst erkende in de aanloop naar de halve finale dat het seizoen voor Feyenoord, in de competitie afgezakt naar de vijfde plaats (met 23 (!) punten achterstand op koploper PSV), bij een eventuele bekerwinst nog niet geslaagd genoemd kan worden. Daarvoor is zijn elftal te ver teruggevallen na de landstitel van vorig seizoen. De kritiek op de Feyenoord-trainer nam de laatste weken alsmaar toe.

Enige opluchting bij Van Bronckhorst viel dan ook te bespeuren toen twee ervaren krachten, Berghuis en Van Persie, de beslissing forceerden tegen Willem II. Van Persie, speciaal klaargestoomd voor de halve finale van de beker, speelde vanaf het middenveld achter spits Jørgensen en deed dat verdienstelijk. Met name als Van Persie de combinatie zocht met Berghuis werd de amusementswaarde verhoogd. Berghuis, één van de weinige spelers die zijn niveau van de vorige voetbaljaargang benadert, was na twintig minuten trefzeker na een gave voorzet van verdediger Haps. Na rust, toen Lieftink (Willem II) zijn inzet gekeerd zag door Feyenoord-doelman Jones, viel de beslissing. Van Persie rondde een tegenaanval fraai af: 2-0. Iets later zorgde Vilhena voor de eindstand: 3-0.

Van een hartverwarmende wedstrijd was woensdagavond echter geen sprake. Maar dat kon ook niet. De KNVB meldde eerder op de dag triomfantelijk dat de halve finales zouden doorgaan, omdat de gevoelstemperatuur niet onder de min vijftien zou komen. Een misrekening. Nog voordat er was afgetrapt in de Kuip, meldde het KNMI al een gevoelstemperatuur van onder de min vijftien. De vraag was wie er, behalve de commercie, bij gebaat was om te voetballen. De supporters niet, die ondanks het door Feyenoord aangeboden kopje warme chocolademelk en de handwarmers andermaal moesten afzien - al was het dit keer vooral vanwege de kou. De spelers van Feyenoord en Willem II toch ook niet, die er - behalve hun vormcrisis - nog een extra vijand bijkregen.

Willem II-trainer Van de Looi had bovendien weinig middelen voor een attractieve avond bekervoetbal. Hij moest vooral defensief improviseren tegen Feyenoord. Zijn aanvoerder Peters, tevens centrumverdediger, is geblesseerd en zijn backs Lewis en Tsimikas waren geschorst. Ook de gekwetste Meissner viel af. Ogbeche, goed voor negen treffers dit seizoen, begon op de bank.

Feyenoord - Willem II 3-0 (1-0). 21. Berghuis 1-0, 60. Van Persie 2-0, 84. Vilhena 3-0. Scheidsrechter: Blom.