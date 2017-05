Feyenoord of toch Ajax, wie wordt er kampioen?

Arnold Bruggink en Kenneth Perez maakten allebei meerdere wedstrijden mee waarin ze kampioen konden worden. Ze weten dus wat het is om zo’n duel onder grote druk te spelen. Toch waren ze allebei verrast dat Feyenoord vorige week tegen Excelsior zo hard onderuit ging: 3-0. De analisten van Fox Sports zien het zondag in De Kuip tegen Heracles Almelo echter niet opnieuw misgaan voor Feyenoord. “Dat kan ik me niet voorstellen”, werpt Bruggink een blik vooruit. “Ik denk dat Feyenoord het relatief simpel gaat doen. Als ze scoren dan is het verzet van Heracles direct gebroken.”

De overtuiging dat Feyenoord het gaat redden komt bij Bruggink voort uit de wedstrijden die de Rotterdammers eerder dit seizoen speelden in De Kuip. Daarvan won Feyenoord er veertien, twee duels eindigden in een gelijkspel. “Iedereen van Heracles zegt dat ze er alles aan willen doen om een punt te halen, zodat ze zeker zijn van de play-offs om Europees voetbal”, zegt Bruggink, die met PSV aan het begin van deze eeuw drie keer kampioen werd. “Ik geloof ook best dat ze grote plannen hebben, maar ik denk dat ze heel snel zullen merken dat de mensen in De Kuip daar anders over denken en dat dat ook redelijk intimiderend werkt.”

Volgens Bruggink doet Giovanni van Bronckhorst, de coach van Feyenoord, er goed aan om de successen die Feyenoord dit seizoen in De Kuip vierde, terug te halen. “Als ik hem was zou ik een mooi filmpje maken met daarin de momenten hoe het dit seizoen is gegaan. Ik zou de nadruk leggen op het oproepen van positieve herinneringen. Want dan gaat het lukken, daar ben ik van overtuigd.”

Volgens Perez, die in 2010 met FC Twente op de laatste speeldag kampioen werd en in 2007 met Ajax de titel op één doelpunt misliep, moet Feyenoord juist blij zijn dat er druk op het duel met Heracles staat. “Ik verbaas me er soms over dat er zoveel wordt geroepen over de druk die er op Feyenoord staat. Dat hoort bij spelen bij een topclub. Weet je wat pas druk is? Degradatiestress, dat is echt zwaar.”

Verlammende druk

Toch kan de druk die bij Feyenoord ligt wel degelijk verlammend werken, weet Perez. Het is een kwestie van het hoofd koel proberen te houden. “In je hoofd wil je van alles, maar je benen en de rest van je lichaam willen niet hetzelfde omdat je een soort verkrampt raakt. Je doet alles óf te snel óf te langzaam. Dat is niet zo erg als een of twee spelers daar last van hebben, maar als het hele team daarmee kampt, dan wordt het een lastig verhaal.”

Ik heb het gevoel dat Dirk Kuijt het verschil voor Feyenoord gaat maken Arnold Bruggink

Daarom is het volgens Perez’ collega-analist Bruggink ook zo belangrijk dat Dirk Kuijt zondag hoogstwaarschijnlijk meedoet, in plaats van de geschorste Tonny Vilhena. Tegen Excelsior begon Kuijt nog op de bank. “Hij is een speler die wedstrijden onder grote druk al vaker heeft gespeeld”, weet Bruggink. “Ik heb het gevoel dat hij het verschil voor Feyenoord gaat maken. Hij wordt dan ook herinnerd als de man die Feyenoord kampioen heeft gemaakt. Dan heeft Kuijt na zijn terugkeer eerst de beker gewonnen en daarna de landstitel. Dan kan hij zeggen: ‘Het is gelukt. Daar ben ik voor teruggekomen. Veel succes volgend seizoen in de Champions League en dat was het.’ Misschien is dat ook wel een te mooi verhaal, maar spelers als Kuijt heb je in zo’n kampioenswedstrijd nodig. Tegen Excelsior ontbrak het daaraan.”

De ervaring van het duel waarin het voor Feyenoord misging gaat de ploeg nu helpen, denkt Perez. “Kennelijk wisten de spelers tegen Excelsior de druk niet op de juiste manier te kanaliseren. Deze week hebben de spelers kunnen nagaan waar ze mogelijk teveel mee bezig zijn geweest en wat ze anders moeten doen.”

Daarnaast is ook de moeilijkheidsfactor lager dan de uitwedstrijd bij Excelsior. In De Kuip, waar Feyenoord ongenaakbaar is, kan het alleen maar misgaan doordat de spelers hun ene been niet voor het andere kunnen zetten. Ik denk dat Feyenoord gewoon wint en dus kampioen wordt”, aldus Perez.