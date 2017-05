Feyenoord na achttien jaar weer landskampioen

Aan de hand van Dirk Kuijt werd de titel zondagmiddag binnengehaald. De 36-jarige aanvoerder leidde Feyenoord met een hattrick langs Heracles Almelo in de kolkende Kuip, waar de feestvreugde ongeëvenaard was.

Het was zondag alles of niets voor Feyenoord. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst stond van de eerste tot de laatste spelronde bovenaan, maar na het verloren duel vorige week tegen stadgenoot Excelsior (3-0) werd het toch nog spannend of de club kampioen zou worden.

Tranen van geluk en opluchting: voor het eerst sinds 1999 is Feyenoord landskampioen. © EPA

Met nog één punt voorsprong over op concurrent Ajax stond de druk er daarom vol op voor de manschappen van trainer Giovanni van Bronckhorst. Uitgerekend Kuijt, de man die met zijn terugkeer twee jaar geleden hoop, geloof en vertrouwen terugbracht in Rotterdam, gaf 'zijn' club het laatste zetje richting de landstitel.

In wellicht zijn laatste wedstrijd als prof zorgde Kuijt er met twee snelle doelpunten voor dat het feest al ver voor het laatste fluitsignaal kon losbarsten.

40 seconden De Katwijker stond voor het eerst in ruim een maand weer in de basis, als vervanger van de geschorste Tonny Vilhena. Slechts 40 seconden had Kuijt nodig om de spanning die door De Kuip gierde om te zetten in ongekende feestvreugde. Verdediger Mike te Wierik gleed uit na een snel genomen ingooi van Bart Nieuwkoop, die de voorkeur had gekregen boven de niet geheel fitte Rick Karsdorp, waarna Kuijt de bal vol overtuiging langs keeper Bram Castro knalde: 1-0. Het betekende zijn honderdste competitiedoelpunt voor Feyenoord. Tekst loopt door onder afbeelding. Dirk Kuyt (L) na de 1-0 tijdens de kampioenswedstrijd. © ANP Ruim tien minuten later lag ook de 2-0 er in. Kuijt kopte de bal op aangeven van Eljero Elia langs Castro. De routinier vierde zijn doelpunt langs de lijn in de armen van de geschorst Vilhena. 'We worden kampioen!', galmde uit 45.000 kelen in het Rotterdamse stadion, waarin het vervolgens ruim 75 minuten aftellen was richting het laatste fluitsignaal. In de slotfase maakte Kuijt uit een strafschop ook nog zijn derde doelpunt. Na achttien veelal roerige jaren, gekenmerkt door financiële problemen en sportief verval, mag Feyenoord zich opnieuw de beste club van Nederland noemen.

Supporters De aanvoerder van de Rotterdammers droeg de titel op aan alle Feyenoord-fans. “Dit is wat we waar wilden maken. Niet alleen voor onszelf, maar voor de supporters”, zei hij tegen FOX Sports. “Wij hebben altijd hun onvoorwaardelijke steun gehad.” Over zijn eerste snelle doelpunt zei hij: “We hebben er van gedroomd om goed van start te gaan. Als je dan op zo'n manier begint, maakt het de wedstrijd een stukje gemakkelijker.'' In het centrum van Rotterdam brak de feestvreugde al tijdens de wedstrijd los. De politie liet na de wedstrijd weten dat het Hofplein is afgesloten voor alle verkeer, in verband met de massaal toegestroomde Feyenoordfans. Honderden mensen namen een duik in de fontein op het plein, om de landstitel te vieren. De sfeer is gezellig en vredig, opluchting overheerst bij de fans. Politie is wel aanwezig, maar op afstand. Dat was vorige week wel anders. Na de verloren wedstrijd, braken er op verschillende plekken rellen uit en moest de ME meerdere keren ingrijpen. Feyenoordspelers vieren de 2-0. © ANP

