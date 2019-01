Feyenoord mag nog hopen op KNVB-beker

Piepend en krakend bereikte Feyenoord woensdagavond de laatste vier van het KNVB-bekertoernooi, nadat het in de kwartfinale afrekende met Fortuna Sittard (4-1). Aanvoerder Van Persie nam zijn ploeg bij de hand in een koude Kuip. Hij was twee keer trefzeker.

Imponerend was het optreden van de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst, die in februari over zijn toekomst beslist, wederom niet. Daarvoor ontbreekt het Feyenoord momenteel aan vertrouwen. De club behaalde uit de laatste drie competitiewedstrijden slechts één punt. Nieuw dieptepunt was de onthutsende nederlaag bij PEC Zwolle (3-1), afgelopen zaterdag. “Ongeïnteresseerd”, noemde Van Bronckhorst het optreden van enkele spelers.

Het was het elftal aan te zien in een half gevulde Kuip, waar het ongenoegen van het publiek soms te horen was. Feyenoord begon gretig, maar de beste mogelijkheden waren voor Fortuna Sittard, dat in december – in de reguliere competitie – nog stuntte in de Kuip (0-2). Binnen tien minuten verscheen spits Novakovich twee keer alleen voor keeper Vermeer, die de geblesseerde Bijlow verving, maar de Amerikaan kon de kansen niet omzetten in doelpunten. Even later was ook Stokkers (zijnet) gevaarlijk voor de Limburgers.

Feyenoord nam daarna het initiatief. Vilhena had een schietkans, net als Verdonk, en Jørgensen trof het zijnet. Moeizaam oogde het. De enige speler die zich, op basis van zijn onbetwiste klasse, af en toe aan de Rotterdamse malaise onttrok, verzorgde de openingstreffer in de Kuip: Van Persie promoveerde een voorzet van rechtsback St. Juste heel beheerst tot doelpunt: 1-0.

Tien minuten later kwam Feyenoord weer op voorsprong. Een discutabele strafschop, gegeven scheidsrechter Gözübüyük na aangeschoten hands bij Fortuna-verdediger Heerings, werd onberispelijk binnengeschoten door Van Persie. Van Beek kopte in slotfase nog raak uit een corner en Berghuis benutte in blessuretijd nog een penalty, waardoor Feyenoord nog kans maakt op een prijs.

Reddingsboei

Dit seizoen, nu de achterstand in de competitie op PSV en Ajax respectievelijk dertien en elf punten is, is het KNVB-bekertoernooi de enige manier om het voetbaljaar nog met enige glans af te sluiten. Een reddingsboei was de beker wel vaker de laatste jaren. Ook in 2016 en vorig jaar leverde het toernooi een prijs op onder leiding van Van Bronckhorst. De loting is Feyenoord daarbij goedgezind; van de laatste 21 bekerwedstrijden hoefden de Rotterdammers slechts drie keer in actie te komen buiten de Kuip.

Geen onbelangrijk gegeven. In de Kuip kan de thuisclub zich oppompen. PSV ondervond het in de competitie. In de Kuip zorgde Feyenoord voor de tot dusver enige seizoensnederlaag van de Eindhovenaren. Ajax, dat komende zondag afreist naar Rotterdam, is gewaarschuwd.