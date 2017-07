Feyenoord laat zijn fans buiten staan

Het groepje oude, gepensioneerde mannen kan er niet over uit. Verlangend kijken ze om zich heen voor de toegangspoort van stadion De Kuip, waar ze een glimp hopen op te vangen van de eerste training van landskampioen Feyenoord. Maar ze weten dat het ijdele hoop is. Feyenoord werkte gisteren, zoals aangekondigd, een besloten training af op oefencomplex Varkenoord.

Het wordt er zo niet leuker op, concluderen de heren aan de poort. Sommigen komen al jarenlang dagelijks naar De Kuip. Voor de gezelligheid, om een praatje te maken met elkaar. Maar trainingen zien ze steeds minder. Vroeger, onder coaches Fred Rutten, Bert van Marwijk en Willem van Hanegem mochten ze bij elke training zijn. Van Hanegem nam soms zelfs gebak voor ze mee. Maar die tijd is over.

Huug Fischbuch (85) stoort zich aan het besloten karakter van de eerste training van Feyenoord. Feyenoord een volksclub? "Dat is al jaren niet meer zo", riposteert Fischbuch. "Vorig jaar kwam er een gezin uit Brabant om te kijken naar een training van Feyenoord. De vader had zelf niet zo veel met voetbal, zei hij. Toen ze hoorden dat de training niet toegankelijk was, begonnen zijn kinderen te huilen. Dat moet je toch niet willen als club?"

"Alleen de fanshop is open voor het publiek", wijst de voormalig atletiektrainer naar de winkel met roodwitte artikelen. Daar loopt de ene na de andere Feyenoord-supporter naar binnen om het nieuwe thuisshirt aan te schaffen, à 90 euro.

Niet genoeg

Jarenlang was de eerste training van Feyenoord een groot mediaspektakel, waar duizenden supporters met opgeklopte verwachtingen op af kwamen om de nieuwe aankopen te bewonderen. Dit seizoen is het anders. Even gloort er hoop als de zongebruinde Ben Wijnstekers, tegenwoordig jeugdtrainer bij Feyenoord, het raampje van zijn bolide opent, maar ook hij zegt dat hij het niet kan helpen.

Het is een samenloop van omstandigheden, zegt een woordvoerder van Feyenoord. In De Kuip wordt het decor van de cabaretshow van Najib Amhali en Jandino Asporaat nog afgebouwd, terwijl op trainingscomplex Varkenoord de veiligheid in het geding is bij een massale toestroom van pers en publiek. Zaterdagochtend is iedereen welkom bij de eerste openbare training in De Kuip.

Om iets over elf uur rijden er twee geblindeerde busjes door de toegangspoort van De Kuip. De mannen zien nog net trainer Giovanni van Bronckhorst zitten, die zijn selectie heeft aangevuld met de bij Feyenoord teruggekeerde Jean-Paul Boëtius, Sofyan Amrabat (FC Utrecht) en de van Fiorentina gehuurde Kevin Diks.

Voor supporter Fischbuch is dat te weinig. Hij deelt kopieën uit van zijn brief aan technisch directeur Martin van Geel, waarin hij zijn zorgen uit over het aankoopbeleid van de Rotterdammers. "Elia weg, Karsdorp weg, Kuijt gestopt", somt hij op. Later die dag bleek ook nog verdediger Terence Kongolo verkocht. "PSV is er veel sterker op geworden", betoogt Fischbuch. De Eindhovenaren begonnen gisterochtend eveneens aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een training die wél toegankelijk was voor het publiek. Honderden fans kwamen erop af.