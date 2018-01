Feyenoord koestert zoete cijfers tegen PSV

In opgeklopte beschouwingen heette het, net in januari nog, alweer de ‘wedstrijd van het jaar’, die van vandaag in De Kuip. Feyenoord moest als teruggevallen kampioen zijn seizoen redden. Is dat nu gered door de 2-0 zege in de kwartfinale van het bekertoernooi op PSV? Niet dat het anders verloren zou zijn, maar Feyenoord houdt zicht op een prijs, de beker, dat wel.

In Rotterdam wordt veel van oudsher op ronkende toon zwaarder voorgesteld dan het is. Met zelfs een reële kans in de competitie op plaatsing voor de voorronden van de Europa League kon het seizoen bij geen enkele uitkomst volstrekt verloren zijn. Maar de spanning was volgens gekende patronen aan de Maas weer eens opgevoerd, gevoed vooral door vertwijfeling, de suggestie dat Feyenoord op een voor de kampioen ongepast punt was beland, de suggestie dat het veel beter had gekund en gemoeten.

Irreële verwachtingen

Altijd weer die gauw irreële verwachtingen in Rotterdam. Feyenoord is zonder al te veel specifieke kwaliteiten een even weinig bijzondere ploeg als vorig seizoen. De verschillen: de voorbeeldprof Kuijt is er niet meer bij, de Champions League-poule was loodzwaar en door blessures kon er minder in een vaste formatie worden gespeeld. Dan kan het lopen zoals het liep, zo stevig kan het fundament van ’s lands derde topclub nu eenmaal niet zijn.

Dat was vandaag in wezen ook gebleken, al correspondeerden de al in een relatief vroeg stadium zoete cijfers daar niet mee. Feyenoord had al in de openingsminuten gescoord en zich daarmee verschaft wat het wilde, maar tot beter en vooral rustiger voetbal leidde dat niet. Larsson had de bal ingetikt (1-0) nadat Berghuis en Jørgensen de PSV-defensie hadden doorklieft - in een flits die toch weldra op zich bleek te staan.

PSV was door trainer Cocu enigszins herschikt. Aanvoerder Van Ginkel, die niet al te zwaar kan worden belast, en aanvaller Bergwijn waren vervangen door de tiener Mauro en Pereiro. De wisselingen konden als aanvallende impulsen worden gezien, ze brachten PSV in elk geval iets meer vaart dan in de afgelopen weken. In het wedstrijdbeeld van gisteren had PSV in het verloop van de eerste helft zeker even veel inbreng als Feyenoord, met een kans voor aanvaller Lozano, die de bal in niet de riantste positie naast het doel tilde.

Feyenoord was zo fel als mocht worden verwacht, maar het was toch ook tot zijn eigen verbazing dat het in de eerste helft nog een tweede keer kon jubelen. Na een op z’n minst dubieuze hoekschop joeg Vilhena de bal, ook nog getoucheerd door Arias, met zijn zwakkere rechtervoet in het doel (2-0). Zo zat het allemaal even mee, al zullen trainer Van Bronckhorst, spelers en fans liever zeggen dat het met gretigheid werd afgedwongen.