Feyenoord kan zich enkel motiveren voor de toppers tegen Ajax en PSV

Terwijl hij kort geleden nog dolgraag zijn handtekening wél had gezet, maar dan onder een miljoenencontract in de Premier League bij Newcastle United. Maar een veto van technisch directeur Martin van Geel voorkwam een transfer van de Deen die nu tandenknarsend moet toezien hoe zijn waarde, Newcastle wilde 17 miljoen euro overmaken, per wedstrijd verder daalt.

Net als tegen Ajax was in de punt van de Feyenoord-aanval een plek gereserveerd voor Robin van Persie die aan een imposante afscheidstournee bezig is, maar zondag tegen z’n oude club geen nieuw spetterend hoofdstuk kon bijschrijven. Hij brak de wedstrijd vlak na rust weliswaar open met een bekeken schuiver, maar daar stonden twee goals van Excelsior tegenover, van Ali Messaoud en invaller Robin van der Meer, de laatste in de slotseconden van de wedstrijd.

Een op papier sensationele triomf van de degradatiekandidaat op de grote Rotterdamse buurman, maar in de praktijk viel dat wel mee. Eigenlijk viel er op de zege van de thuisclub weinig af te dingen. “Na onze gelijkmaker verwachtten we dat Feyenoord de overhand zou krijgen, maar dat gebeurde helemaal niet,” verwonderde uitblinker Jerdy Schouten zich over het gebrek aan inspiratie bij de tegenstander. “We waren gewoon een stuk feller en hebben verdiend gewonnen.” En dan lachend: “Tja, voor hen was dit niet de wedstrijd van het jaar.”

Introspectie

De middenvelder legde de vinger hiermee precies op de zere plek. Voor Feyenoord mag de eredivisie meteen ingekrompen worden naar drie clubs, want het lijkt erop dat de formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst zich enkel kan motiveren voor de toppers tegen Ajax en PSV. Ook nu weer wordt reikhalzend uitgekeken naar de halve finale om de KNVB-beker eind deze maand tegen Ajax, terwijl de top 2 eventuele winst in de beker meer ziet als bijvangst dan als een reëel doel. Roem en miljoenen liggen klaar in de Champions League, de nationale bekerstrijd is meer folkloristisch van aard, zo denken ze in Eindhoven en Amsterdam. In Rotterdam kijken ze daar, gevoed door de ondermaatse prestaties in de eredivisie, wat anders tegenaan. Daar worden bekerduels gebruikt als fundament van het bestaan, zo lijkt het. Niet voor niets laten ze daar de voorverkoop voor de bekerklassieker tegen Ajax op 6/2 beginnen, met een flinke knipoog naar de laatste ontmoeting met de aartsvijand. Ook zijn er websites die bijhouden hoeveel dagen geleden, inmiddels al meer dan duizend, Ajax voor het laatst de ranglijst aanvoerde.

Deze afleidingsmanoeuvres moeten voorkomen dat de kritische blik naar binnen wordt gericht, maar soms kan enige introspectie geen kwaad, zo bleek ook tegen Excelsior. Van Bronckhorst stelde tegen de stadsgenoot tien van de elf helden van de week ervoor op, de geblesseerde Botteghin werd vervangen door Van der Heijden, maar hij had net zo goed tien willekeurige voetballers van de straat kunnen plukken, zo groot was het verval in vergelijking met de galavoorstelling tegen Ajax. Weg was de gedrevenheid, de intensiteit en het vuur, terug was het waakvlammetje onder het spel van Feyenoord dat net zo voortkabbelde als het water van de nabijgelegen Nieuwe Maas. Ja, dan krijg je het zelfs moeilijk tegen de tweederangs acteurs van Excelsior, die tot hun eigen verbazing makkelijk overeind bleven tegen hun hoger genoteerde collega’s. “Een prachtig einde van een mooie week”, zo omschreef trainer Adrie Poldervaart de zege op Feyenoord, volgend op de 2-0-winst een week eerder op De Graafschap. Er wordt nog weleens lacherig gedaan over zijn verleden als fysiotherapeut, maar voorlopig gaan zijn spelers voor hem door het vuur, zo bleek ook uit de viering van de goals waarin de oefenmeester uitbundig werd betrokken.

Winnen van Feyenoord telt in Kralingen, waar de kleinste behuizing van de eredivisie in al zijn voegen kraakte toen invaller Van der Meer in de slotfase met zijn eerste balcontact een puike assist van El Hamdaoui al even fraai achter Feyenoord-goalie Vermeer schilderde. Heel erg van slag leken de Feyenoord-spelers niet van de nederlaag. Tegen de tijd dat Ajax weer opduikt in De Kuip zullen ze een stuk gemotiveerder zijn.