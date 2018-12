Feyenoord heeft weinig moeite met VVV

Zonder zich bovenmatig in te hoeven spannen verkleinde Feyenoord gisteravond de achterstand op koploper PSV (zeven punten) en Ajax (vijf). De Rotterdammers waren in een inhaalduel veel te sterk voor VVV-Venlo (4-1).

Feyenoord-VVV, die in zijn geheel werd overgespeeld nadat begin november de lichtmasten van de Kuip het hadden begeven, liet weer eens zien hoe eenzijdig en voorspelbaar een wedstrijd in de eredivisie tegenwoordig kan zijn. Feyenoord, de gewezen topclub, was veel beter dan de bezoekers, die weliswaar defensief ­georganiseerde stellingen innamen, maar simpelweg te weinig kwaliteit hadden om het de thuisclub echt moeilijk te maken. Een regelrechte schiettent was het gevolg. Larsson, Berghuis, Clasie en Van Persie, allen mochten ze al binnen een half uur een poging wagen op het doel van VVV-keeper Unnerstall. Zonder succes overigens.

De openingstreffer kwam van Vilhena, die dankbaar profiteerde nadat de Venlose verdediger Van Bruggen een voorzet van Clasie onvoldoende verwerkte. Vilhena’s volley verdween hard achter Unnerstall. Vijf minuten later kon Van Persie, die op tijd fit was om de geblesseerde spits Jørgensen te vervangen, zich laten bejubelen. Een afvallende bal (na een corner van Berghuis) eindigde voor de voeten van Van Persie, die met zijn rechterbeen uithaalde.

Daarmee was het duel al voor rust beslist, zoals dat dit seizoen wel vaker het geval is in de eredivisie. VVV, toch de nummer acht in de eredivisie, liet geen moment zien dat het een waardige sparringpartner kan zijn voor Feyenoord. Dat geloof ontbrak ook vanaf de eerste minuut in de regenachtige Kuip. VVV-trainer Steijn nam geen risico met twijfelgevallen binnen zijn selectie, zoals ook ADO-coach Groenendijk afgelopen weekend niet had gedaan tegen Ajax. Het is even veelzeggend als schrijnend: tegen Ajax, PSV of Feyenoord wanen de overige eredivisionisten zich al bij voorbaat kansloos.

Of Feyenoord terug is in de titelrace, werd trainer Van Bronckhorst gevraagd in de aanloop naar het duel met VVV, nadat zijn ploeg zondag in een serieuze maar zeldzame krachtmeting PSV de eerste seizoensnederlaag had toegebracht in de Kuip (2-1). “Nee, nog niet helemaal”, antwoordde Van Bronckhorst.

Het is niet zozeer een mathematische als wel reële weergave van de huidige status van Feyenoord. De landskampioen van 2017 liet tegen PSV zien waartoe het nog in staat is, maar na afloop beklijfde toch het gevoel dat het een eenmalige bevlieging was, op een middag waarop vrijwel alles lukte en tegen een tegenstander – dat moet ook gezegd – die misschien toch minder goed is dan gesteld.

Feyenoord, dat dit seizoen nog niet verloor in de Kuip, zal vooral in uitwedstrijden nog beproefd worden, te beginnen zondag bij FC Emmen.