Feyenoord gehuldigd op een euforische Coolsingel

Okee, er was vorig jaar en huldiging na de winst van de KNVB Beker, maar de hunkering van de supporters ging vooral uit naar weer eens de beste zijn van de Eredivisie. Gisteren was het eindelijk weer zover. Aanvoerder Dirk Kuyt verloste het Legioen door een hattrick te maken tegen Heracles.

Al om 10 uur, twee uur voor de huldiging, kon er niemand meer bij rond het Rotterdamse stadhuis. Van het Hofplein tot aan het Churchillplein, en van het stadhuis tot aan het Schouwburgplein stond de binnenstad vol. Ook op de daken en in kantoren stond het vol Feyenoorders. Zozeer zelfs dat er een NL-Alert uit ging: het werd supporters ernstig afgeraden om de huldiging in de binnenstad te volgen.

Euforie

Rotterdam baadde al sinds zondagmiddag kwart over vier in euforie, maar de binnenstad ontplofte toen captain Kuyt en trainer Giovanni van Bronckhorst met de schaal het bordes van het stadhuis opkwamen. Geschreeuw mengde zich met knallend vuurwerk en het gesis van honderden afgestoken fakkels. Minutenlang waren de spelers op het bordes niet te zien, een grote rookwolk steeg op boven het centrum van Rotterdam.

Zelfs de ME'ers zongen mee met Lee Towers

Van Bronckhorst, die door duizenden met ‘Gio, Gio!’ onthaald werd, zei dat hij trots was: “Achttien jaar hebben we moeten wachten.” Kuyt deed een ‘haka’, zoals de IJslandse EK-ploeg afgelopen zomer deed: heel de Coolsingel en het Stadhuisplein klapte in de handen. Het publiek reageerde uitzinnig op Kuyt, die twee jaar geleden teruggekomen was bij Feyenoord om de club eindelijk weer kampioen te maken. ‘Dirk Kuyt olee olee’, schreeuwde het Legioen. Nadat het volle Stadhuisplein ‘helemaal niets in Amsterdam’ zong, werd de track van You’ll Never Walk Alone ingezet, uiteraard gezongen door Lee Towers. Zelfs de ME’ers die rond het Stadhuisplein stonden opgesteld, zongen mee.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak van ‘een fantastisch cadeau voor de stad Rotterdam’. Zondagavond waren al meer dan 100.000 mensen naar het centrum van de stad gekomen. Op 76 aanhoudingen na, vooral vanwege belediging, discriminatie en dronkenschap, verliep die avond uitgelaten maar rustig. Vorige week, na het verlies van Feyenoord bij Excelsior waren er nog relletjes in de stad.

Veel bezoekers verlieten de Coolsingel direct na de huldiging weer om de stad met de trein te verlaten, volgens de politie verloopt de terugtocht rustig. Het feest in de binnenstad is nog in volle gang. De kroegen in het centrum zitten weer bomvol en veel supporters nemen weer een duik in de fontein bij het Hofplein.

Fans van Feyenoord op het Hofplein in het centrum van Rotterdam voor de huldiging van hun voetbalclub. © ANP