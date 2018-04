Feyenoord eenvoudig langs Excelsior

Bij afwezigheid van de geblesseerde aanvallers Robin van Persie (kuit) en Nicolai Jørgensen (heup) stond Dylan Vente in de punt van de aanval. De achttienjarige spits verscheen voor de derde keer dit seizoen in de eredivisie in de basis. Vente profileerde zich als een handig aanspeelpunt, maar tot scoren kwam hij niet.

Feyenoord was Excelsior op alle fronten de baas. De thuisclub, waarvoor de vierde plaats in de competitie het hoogst haalbare is, kwam al na drie minuten op voorsprong via Jean-Paul Boëtius. De linksbuiten krulde de bal hard en secuur langs Theo Zwarthoed, na een pass van Jens Toornstra en een handig overstapje van Tonny Vilhena. In de 27e minuut waren de rollen omgedraaid. Toornstra hoefde de indraaiende voorzet van Boëtius alleen maar op zijn hoofd te laten vallen om Zwarthoed te passeren (2-0).