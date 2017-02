Feyenoord doorstaat ook moeizame middag bij ADO

Steeds groter wordt daarmee het contrast met het vorige seizoen, waarin zeven opeenvolgende nederlagen na de winterstop een einde maakten aan de titelaspiraties van de Rotterdammers. Dit seizoen is de ploeg stabieler en oerdegelijk. De zege bij ADO leverde een record op voor Feyenoord. Het was de zesde wedstrijd na de winterstop zonder tegentreffer.

Bij ADO, waar het alarmfase één is sinds de club onderaan in de eredivisie staat, bleef Feyenoord andermaal overeind, hoewel het fragieler oogde dan in eerdere krachtmetingen. Maar hoe ADO het ook probeerde - van links of van rechts, over de grond of door de lucht - telkens stuitte het op het stevige fundament van Feyenoord, waar de centrale verdedigers Van der Heijden en Botteghin het gevaar onschadelijk maakten.

En als de tegenstander eens door de laatste linie drong, zoals in de slotfase met een poging van invaller Havenaar, staat daar altijd nog doelman Jones, die dit seizoen slechts twaalf doelpunten te verwerken kreeg. Jones kreeg afgelopen week te horen dat hij tot het einde van het seizoen de voorkeur krijgt boven de van een blessure herstelde Vermeer.

Feyenoord-keeper Brad Jones juicht na de 0-1 van zijn team. © ANP Pro Shots

Ongeschonden uit de strijd Dat Feyenoord ook in Den Haag ongeschonden uit de strijd kwam en schadevrij de titelrace vervolgde, paste in een week waarin trainer Van Bronckhorst even onverstoorbaar was gebleven. Kuyt, vorige week nog bankzitter, had zijn onvrede geuit over zijn reserverol tegen NEC en bankzitter Kramer was niet verschenen op de uitlooptraining na dat duel. Van Bronckhorst was er stoïcijns onder geweest. Hij schorste Kramer en had een verzoenend gesprek met Kuyt, die volgens zijn trainer best mocht zeggen dat hij ontevreden was met een rol als invaller. Kuyt kreeg vandaag weer een basisplaats. Dat was het niet het geval voor Vilhena, die de hele wedstrijd aan de kant bleef omdat hij zich geen gele kaart kon permitteren met het oog op de topper tegen PSV, aanstaande zondag. Vilhena zag, net als Van Gaal op de tribune, dat de eerste helft het aanzien nauwelijks waard was. Het duel werd na een half uur tot leven gekust door de thuisclub. Verdediger Ebuehi stoomde op en zijn voorzet eindigde bij Fernandez, wiens volley gestopt werd. Feyenoord creëerde geen kans voor rust. Het bleef ver verwijderd van het gewenste niveau, net als arbiter Kuipers, die veel onvrede opriep.

Onhoudbare volley Na rust was een kleine tempoversnelling van Feyenoord genoeg om het duel te beslissen. Elia ontfutselde de bal na een uur bij zijn directe tegenstander, gaf mee aan de opkomende Nelom, wiens voorzet uiteindelijk belandde bij Karim El Ahmadi. Zijn volley was onhoudbaar voor doelman Zwinkels. Assistent Jean-Paul van Gastel, die na afloop het woord deed vanwege privé-omstandigheden bij Van Bronckhorst, wist toen dat er een grote stap was gezet naar de negentiende overwinning van het seizoen. “Als we tot een goal komen, dan weten we dat we dit soort potjes weinig meer weggeven”, was zijn analyse. Dat de opluchting na het laatste fluitsignaal groot was bij de Rotterdammers, vertelde het verhaal van een moeizame middag, inclusief stresstest in de slotfase, op het Haagse kunstgras. De vraag is in hoeverre dit Feyenoord ongestraft zal blijven als PSV zondag naar de Kuip komt. Voor de Eindhovenaren is het de laatste kans om zich terug te knokken in de titelrace.

