Festivalterrein Rock am Ring ontruimd wegens mogelijke terreurdreiging

De tienduizenden bezoekers is via de geluidsinstallatie gevraagd het terrein zo rustig mogelijk te verlaten omdat er mogelijk een gevaarlijke situatie was ontstaan. "Achtergrond zijn concrete aanwijzingen op grond waarvan een terroristische dreiging niet is uit te sluiten. Momenteel wordt met man en macht gewerkt aan het onderzoek'', zei een woordvoerder van de politie van Koblenz, die verantwoordelijk is voor de streek in Rijnland-Palts. "We hopen dat het festival morgen kan worden voortgezet."

Rock am Ring is het bekendste muziekfestival van Duitsland en begon vrijdag op het racecircuit bij Nürburg in de Eiggel. Er werden 90.000 liefhebbers verwacht. De veiligheidsmaatregelen waren ongekend streng. Het hoogtepunt van de openingsdag moest het optreden worden van de band Rammstein. Dat concert zou om 22.30 uur beginnen.

Of het festival morgen verder gaat is niet bekend.

