Ferry Weertman zwom als een fenomenale tacticus naar het goud

Het water van het Hongaarse Balatonmeer ziet er uitnodigend helder uit. Lichtgroen, tropisch bijna. Maar wie een duik neemt, komt in een troebel niemandsland terecht. Op het parcours waar Ferry Weertman op jacht gaat op de wereldtitel op de tien kilometer, zie je geen hand voor ogen.

Weertman is een meester in het houden van overzicht

In die grote, groene leegte moet de 25-jarige zwemmer zijn concurrenten in de gaten houden. Precies weten waar de kanshebbers zwemmen. Tussen 65 zwemmers, 130 malende armen en evenzoveel trappelende benen.

Weertman is een meester in het houden van dat overzicht. Als een sluipschutter kruipt hij naar voren, om in de eindsprint toe te slaan. Zo won hij goud in Rio, en zo herhaalt hij dat kunstje op deze zonovergoten dinsdag in de Hongaarse badplaats Balatonfüred.

Na bijna twintig minuten ligt hij op de 57ste positie, bijna achteraan. Terwijl anderen om de koppositie vechten, glijdt Weertman er met zijn lange slag rustig achteraan. 'Uitrusten', noemt hij het na afloop gekscherend.

Dan komt er een handig hulpje voorbij. Weertman weet niet wie het is, hij ziet alleen een badmuts met nummer 38. Het is Nico Manoussakis uit Zuid-Afrika. Zelf heeft Weertman zijn badmuts allang afgegooid. Zit hem niet lekker. Is hij meteen ook minder herkenbaar; de voeten van de olympisch kampioen zijn felbegeerd sinds Rio. Wie volgt, ligt bij de finish vooraan.

In de stroom van Manoussakis schuift Weertman een paar plaatsen op. 46ste, 31ste. Dan ziet hij dat de regerend wereldkampioen uit Amerika, Jordan Wilimovsky, zijn weg naar voren begint. En nee, dat krijgt hij niet door via een oortje zoals in het wielrennen. Dat ziet hij dus, tussen al die malende armen. Door een zwembrilletje, waar een verdwaalde druppel altijd wel ergens in het zicht een troebele vlek geeft.

Weertman volgt de razendsnelle Wilimovsky. De kansen van de Amerikaan zijn dan al flink geslonken. Om Weertman te verslaan had hij in het begin van de race weg moeten zwemmen. In de eindsprint is de Nederlander de sterkste.

Het zal met felle zon en dertig graden Celsius, watertemperatuur 23 graden, te warm geweest zijn om er meteen vandoor te gaan, vermoedt coach Marcel Wouda. Tot zijn grote genoegen ziet hij dat Weertman zijn tijd nog steeds ver vooruit is in het marathonzwemmen. Wereldkampioen Linsy Heister en olympisch kampioen Maarten van der Weijden waren pioniers op de races in meren en zeeën. Wouda liet ze experimenteren met een langere drinkstok, waardoor ze op een rustigere plek een slok uit een bidon kunnen nemen. Hij staat nog altijd met de langste stok op het ponton tussen de andere coaches.

Ferry Weertman met het goud, de Amerikaanse Jordan Wilmovsky won zilver en het brons ging naar de Franse Marc-Antoine Oliver. © Getty Images

Weertman, trainingsmaatje Marcel Schouten (teleurstellend 18de) en coach Wouda discussiëren veel met elkaar over innovaties in hun sport. Twee jaar geleden voor de WK in Kazan keek Wouda al hoe bepaalde stromingen in het water winst konden opleveren. Voor de Spelen van Rio timmerde hij een aantikbord in elkaar. Alsof hij helderziend was, maakte Weertman het verschil bij de finish. Hij tikte net voor de Griek Spyridon Gianniotis aan, die het bord per ongeluk miste.

In het groene Balatonmeer speelt zich een vergelijkbaar tafereel af. Weertman schuift buiten het geduw in het midden, links van de groep, snel zo'n twintig plekken op. Hij ligt 9de, 8ste. Hij wacht tot het allerlaatste moment.

250 meter voor de finish komt zijn ferme beenslag erbij, de extra turbomotor. Na tien kilometer komt het aan op de laatste slag paar slagen. Weertman flikt het weer. Hij raakt het bord een tiende van een seconde voor Wilimovsky aan, 0,7 seconde voor de Fransman Marc-Antoine Olivier.

Wouda noemt het een magistrale race. Zijn pupil is weer de slimste. Europees, olympisch en wereldkampioen, de trilogie is compleet. Nu wil hij de eerste man worden die zijn olympische titel met succes verdedigt, over drie jaar in Tokio. Hij is nog altijd hongerig. Als Weertman het water uitkomt, toont hij zijn spierballen. Hij heeft zijn klasse weer bewezen. Een fenomenale tacticus, de beste in zijn soort.

