Fernando Gaviria, de Asterix van de Tour

Sarzeau ligt in Bretagne, de fietsgekke Franse regio vol mythes en tradities. Dan is de vergelijking met Asterix snel gemaakt. Op zo’n 160 kilometer van de finishplaats ligt namelijk het dorpje Erquy, dat symbool stond voor het dorpje waar de Galliër standhield (en waarschijnlijk nog steeds standhoudt) tegen de Romeinen.

Bovendien was Gaviria vooraf de underdog die tegen de overmacht van heersende sprinters moest vechten (lees: Asterix tegen de Romeinen). Hij was de man die de druk van het hele team voelde (Asterix moet zijn dorp ook talloze malen redden). Niet voor niets werd hij gehaald om uiteindelijk dé sprinter van de Belgische formatie te worden. Quick-Step liet Marcel Kittel gaan, die vorig jaar nog vijf keer won in de Tour, om met Gaviria voor succes te gaan.

Maar hij is wel onderdeel van een homogene ploeg, óók net als Asterix. Uit de bus klonk het wolvengehuil, de standaard juichkreet van het team dat zich de ‘Wolfpack’ noemt. De ploeg won al 49 keer dit jaar. Gaviria staat op negen.

Binnen de ploeg zijn ze vooral verbaasd hoe hij zich rustig houdt in de hectiek van de Tour. Ploegleider Tom Steels zei het na allebei zijn ritzeges: “Hoe hij communiceert in de radio, wat hij zegt: hij komt heel kalm over.”

En dat terwijl Gaviria voor de Tour begon zeer nerveus was. De Tour was een test, de sprintetappes stuk voor stuk examens. Een winst zou hem van die zenuwen af helpen, zei ploegleider Steels. Dat hij dat meteen in de eerste rit deed, zou hem alleen maar zelfverzekerder maken, was het idee. Het bleek. In zijn reacties bedankte hij ook het Colombiaanse publiek, dat ‘eindelijk iemand had om in sprints naar uit te kijken’.

In de sprint in Sarzeau kwam hij vandaag perfect in positie om te sprinten. De lead-out was voor de tweede keer deze Tour precies goed, ook al hadden ploeggenoten Niki Terpstra en Tim de Clercq heel veel moeite om de kopgroep in te rekenen. Andere teams deden weinig kopwerk. Gaviria, schijnbaar met toverdrank*, sprintte aan het slot met 57 kilometer per uur. Hij kon winnen omdat hij die snelheid lang genoeg kon volhouden.

Om de vergelijking toch nog door te trekken: als Gaviria Asterix is, dan is Peter Sagan onbetwist Obelix. De Slowaak is in alles de stevigere versie van Gaviria. De Colombiaan is rank, Sagan is forser en zit bovendien als een menhir op de fiets. Tot op heden verdelen ze de sprintetappes. Gaviria twee, Sagan één. Eigenlijk precies zoals het tussen Asterix en Obelix ook zou gaan.

*Voor de duidelijkheid: het gaat om de vergelijking, hier wordt geen doping mee bedoeld.

