Femke Heemskerk geniet vooral van haar zilveren race op de 100 meter vrij: 'De baanindeling was perfect'

En dus was het er een van zilver, want daar grossiert de routinier uit Roelofarendsveen in. Maar waar Heemskerk niet altijd verheugd was met veel tweede plaatsen, daar vierde ze woensdag het zilver op de 100 vrij achter Sarah Sjöström uitbundig.

Met een gebalde rechtervuist en een triomfantelijke uitdrukking op het gezicht genoot Heemskerk van het moment. De Zweedse wereldrecordhoudster en titelverdedigster Sjöström bleef weliswaar buiten bereik (52.93), maar met een tijd van 53.23 hield de 30-jarige Zuid-Hollandse vrije slagspecialiste wel de Française Charlotte Bonnet achter zich (53.35).

Als je van ver komt en je zwemt zo’n goede race, dan ben ik daar heel erg gelukkig mee. Femke Heemskerk

Na het bereiken van de finale, als tweede achter wie anders dan Sjöström, had Heemskerk zich al goede kansen toegedicht op een podiumplaats. Met Ranomi Kromowidjojo, die in samenspraak met bondscoach Marcel Wouda haar startplek op de 100 vrij had teruggegeven, was ze een concurrente kwijtgeraakt. En na haar race in de halve finale zag Heemskerk tot haar verbazing en vreugde dat Pernille Blume, de Deense olympisch kampioene op de 50 vrij, werd uitgeschakeld.

“Jullie kunnen niet stoppen met schrijven over 2016 dus laat ik het nog een keer zeggen”, zei ze twee uur na de race. Heemskerk refereerde aan het jaar dat ze bij de Fransman Philip Lucas in Narbonne had getraind. Uitgeknepen als een citroen door het zware regime keerde ze in januari 2017 terug bij Wouda in Eindhoven. Als een schim van de zwemster die ze ooit was.