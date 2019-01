Femke Halsema: ‘Het is belangrijk om het verhaal van de Holocaust steeds weer door te vertellen’

Burgemeester Femke Halsema en de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet hielden een toespraak bij het Auschwitzmonument in Amsterdam. Halsema benadrukte dat het heel belangrijk is om “steeds weer te vertellen en door te vertellen, opdat het nooit weer kan gebeuren. Zodat we ons ook nu te weer kunnen stellen tegen genocide en tegen misdaden tegen de menselijkheid”.

Verbeet noemde het belangrijk dat er een namenmonument komt. "Ter herinnering aan al die niet gekende familieleden. Een groot monument. Er moeten 102.000 namen op passen. En het heeft een groot verhaal te vertellen.” Dat nationaal monument staat gepland op de Weesperstraat in de hoofdstad. Omwonenden hebben daar bezwaar tegen gemaakt, omdat er bomen voor moeten worden gerooid en ze het te groot vinden, maar die bezwaren zijn afgewezen.

Kofi Annan Ook premier Mark Rutte was aanwezig. Hij legde een krans met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en diens ‘kinder-staatssecretaris’ Mookie Saluna. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) was ook bij de herdenking. Tijdens de herdenking bij het Spiegelmonument wordt jaarlijks stilgestaan bij de Jodenvervolging door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Naast de toespraken is er muziek en houden de aanwezigen een minuut stilte. Daarna worden kransen gelegd en volgt een defilé langs het monument. De door het Nederlands Auschwitz Comité georganiseerde herdenking is elk jaar op de laatste zondag van januari. In 2005 riep Kofi Annan, de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van het naziconcentratiekamp Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een dag van herdenking: The Holocaust Memorial Day.

Overlevenden Auschwitz Voormalige gevangenen van Auschwitz hebben vandaag bloemen geplaatst bij een executiemuur in het nazi-Duitse vernietigingskamp, op de 74e verjaardag van de bevrijding van het kamp. De overlevenden droegen gestreepte sjaals die aan hun uniformen herinnerden, sommige met de rode letter ‘P’, het symbool dat de Duitsers gebruikten om hen als Polen te markeren. Later op de dag staat er een ceremonie gepland in de buurt van de ruïnes van de gaskamers, om de 1,1 miljoen mensen die daar zijn omgekomen en alle andere slachtoffers van de Holocaust te eren. Het kamp werd bevrijd door Sovjettroepen op 27 januari 1945.

