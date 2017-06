Feministe Roxcy Bolton (1926-2017) die bekend werd door orkanen

Aanvankelijk kreeg de feministe met haar vaststelling dat vrouwen het zat waren om eenzijdig te worden geassocieerd met rampen, tegenwind van de (mannelijke) weersvoorspellers in het orkaancentrum in haar woonplaats Miami. Zij maakten vaker seksistische toespelingen als 'onvoorspelbaar', 'temperamentvol' en 'flirten'. De Houston Post concludeerde in 1977 sceptisch dat geen mens sneller een schuilplaats zou zoeken als een orkaan Al of Jack zou worden genoemd. Het tegendeel bleek waar, zo wees een onderzoek in 2014 uit. Orkanen met mannennamen worden als vernietigender beschouwd, terwijl die met vrouwennamen meer dodelijke slachtoffers maken. Pas na tien jaar kreeg Bolton haar zin met Hurricane Bob (1979).

Strijden tegen misstanden

Als tienjarige was Bolton in Duck Hill in Mississippi met de meeste van haar plaatsgenoten getuige van een lynchpartij van twee zwarte mannen. Die ervaring versterkte haar voornemen om congreslid te worden. Dat was geboren toen ze op weg naar school soms werd geconfronteerd met weggespoelde bruggen. Ze wilde strijden tegen de misstanden. Dat deed ze met rustig overleg, maar als dat niet hielp kon ze als een orkaan tekeer gaan. Ze werd in de VS een vooraanstaand activiste voor mensenrechten. In 1971 leidde ze in Miami de eerste 'mars tegen verkrachting'. Drie jaar later opende ze daar het eerste Amerikaanse behandelcentrum voor slachtoffers van verkrachting dat later naar haar werd vernoemd. In 1976 verliet ze de door haar opgerichte Nationale Organisatie voor Vrouwen in Florida vanwege de komst van een belangengroep voor lesbiennes. Dat zag ze als 'ouderwetse plattelandsvrouw' als afwijzing van het moederschap.