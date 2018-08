Femicide: machocultuur wordt vrouwen in Latijns-Amerika fataal

Ze verdween vier jaar geleden van de radar, en werd weken later teruggevonden in een rivier in de buurt van Buenos Aires. Het lichaam van Daiana Barrionuevo (24) zat in een vuilniszak. Haar hoofd was ingeslagen met een hamer. Volgens haar vader had ze op het punt gestaan om haar gewelddadige vriend te verlaten, maar die gunde haar geen toekomst met een ander. Of beter gezegd: hij gunde haar helemaal geen toekomst meer.

Mannen zien vrouwen als hun bezit

Terwijl de wereld worstelt met #MeToo-affaires en seksueel misbruik, kampt Latijns-Amerika met een zo mogelijk nog nijpender probleem: femicide. Het ‘doden van vrouwen omdat ze vrouw zijn’ gebeurt er op dusdanig grote schaal dat de VN spreekt van een alarmerend probleem. In de Latijns-Amerikaanse machocultuur zien mannen vrouwen vaak als hun bezit waarmee ze alles kunnen doen en laten. Soms blijft het bij kledingvoorschriften en telefooncontroles. Vaak gaat het verder, tot seksueel misbruik en moord aan toe.

Volgens de laatste cijfers van Eclac, het VN-orgaan voor Latijns-Amerika en de Cariben, kwamen er in 2016 bijna 2000 vrouwen om het leven door femicide in het gebied (zie grafiek). In 2014 waren dat er nog een kleine 1700. Hoewel veel Latijns-Amerikaanse landen inmiddels wetten hebben aangenomen die het geweld de kop in moeten drukken, stijgt het aantal moorden op vrouwen nog steeds, zegt Kathleen Taylor, expert geweld tegen vrouwen bij UN Women. “Het probleem is vermoedelijk veel groter dan de cijfers vertellen. Femicides, inclusief gevallen die te maken hebben met seksueel geweld, worden structureel te weinig gemeld, niet opgelost of niet als zodanig herkend door de autoriteiten.”

© Trouw

De gevaarlijkste landen in Latijns-Amerika zijn Honduras en El Salvador, die de statistieken aanvoeren met 466 en 349 doden per jaar. Op de derde plaats staat Argentinië. Daar wordt gemiddeld elke dertig uur een vrouw vermoord, blijkt uit onderzoek van actiegroep La casa del encuentro. De meesten worden in huis gedood door exen of partners, soms voor de ogen van hun eigen kinderen.