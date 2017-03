Fel Sparta troeft Feyenoord af

Sparta 1

Feyenoord 0

Het was een les geweest, zei Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst na de tweede competitienederlaag van de koploper bij Sparta (1-0) - en niet in de laatste plaats was het een les voor hemzelf geweest.

De aandachtspunten waren vanmiddag talrijk bij Feyenoord. Van Bronckhorst, die vooraf nog uitsprak dat zijn elftal tegen Sparta dezelfde focus zou hebben als tegen PSV – waar het een week eerder nog afstand van genomen dacht te hebben in de kampioensrace – moest na afloop erkennen dat hij zich vergist had. Juist op basis van felheid werd zijn ploeg afgetroefd op Het Kasteel. Vanaf het eerste fluitsignaal legde Sparta meer gretigheid in de duels, wat al na 48 seconden resulteerde in de openingstreffer van Pogba (na een voorzet van Cabral).

Geen mindere dag permitteren Die snelle goal was een teken geweest. Een teken dat Feyenoord zich geen mindere dag kan permitteren in de eredivisie. Niet tegen Go Ahead ­Eagles, dat in november te sterk was gebleken, en ook niet tegen Sparta, waar de moraal op de proef was gesteld na de midweekse nederlaag tegen Vitesse in de halve finale van het bekertoernooi. Bij Sparta was de moraal op de proef gesteld na de nederlaag tegen Vitesse. Een vaststelling die ook tegen de Kasteelheren werd onderstreept, was dat Feyenoord zich weinig kan veroorloven qua blessures en schorsingen. Dan is het elftal direct kwetsbaar. Nelom, na een half uur ingebracht voor Kongolo (spierblessure), en Basacikoglu, kort na rust de vervanger van de gekwetste Elia, zijn beduidend minder dan de vaste basiskrachten. Van Bronckhorst, die met dezelfde formatie was begonnen als tegen PSV, moest na afloop toegeven dat Feyenoord pas na een uur serieuze kansen creëerde. Jørgensen (kopbal en volley), Basacikoglu (schot) en Botteghin waren er dicht bij, maar ze vonden telkens de uitstekende Sparta-doelman Kortsmit op hun weg. En als ze de keeper dan gepasseerd hadden, zoals na een voorzet van Toornstra, was er nog de Spartaan Floranus, die de bal vanachter de lijn wegwerkte.

Bal over de lijn Waar de doellijntechnologie vorige week nog redding gaf tegen PSV, was dat tegen Sparta niet het geval. Ook de scheidsrechter (Makkelie) en grensrechter ontging het dat de bal de doellijn was gepasseerd. Van Bronckhorst wilde er weinig woorden aan besteden na afloop van de stadsderby. Veel liever keek hij naar het functioneren van zijn eigen ploeg en wat er nog beter kon. Dat Feyenoord na ruim een uur gevaarlijk werd, kon niet los worden gezien van de inbreng van routinier Kuijt, die met urgentie in zijn spel de verhoudingen langzaam deed kantelen – iets wat de beoogd spelmaker bij Feyenoord, El Ahmadi, vergeefs had geprobeerd. Ook daarin schuilde een les voor Van Bronckhorst. Dat Kuijt (36) in de topduels te licht wordt bevonden door de trainer mag dan een twistpunt zijn, maar dat is het niet in de overige wedstrijden. Dan kan juist hij met zijn ervaring als gids dienen, als een geroutineerde speler die weet wat er in dit soort duels en in deze fase van de competitie gevraagd wordt.

Duelkracht Niet voor niets roemde Sparta-coach Alex Pastoor na afloop zijn captain, de eveneens 36-jarige Michel Breuer. De centrale verdediger stond in de slotfase voortdurend op de goede plaats en legde eenzelfde drang in zijn spel als Kuijt. “Feyenoord had misschien niet zijn beste dag”, stelde Breuer. “Maar als je dit soort wedstrijden wilt winnen, moet je duelkracht in ieder geval op orde zijn. Dat was bij ons het geval.” Bij Feyenoord overduidelijk niet. Van Bronckhorst meende dat zoiets een keer kon gebeuren. Zeker bij Sparta, waar de stadionclub het traditioneel lastig heeft. En ook dat was waar, na tien opeenvolgende competitiezeges waarbij Feyenoord het net vaak makkelijk wist te vinden. De schade van de nederlaag bleef dan weliswaar beperkt – Ajax kwam niet verder dan een gelijkspel bij FC Groningen, waarmee de voorsprong op de achtervolger slonk tot ‘maar’ vier punten –, maar het verhaal achter de cijfers moet Van Bronckhorst stof tot nadenken geven voor het verdere verloop van de competitie. Te beginnen met een thuiswedstrijd tegen AZ, aanstaande zondag. Sparta - Feyenoord 1-0 (1-0). 1. Pogba 1-0. Scheidsrechter: Makkelie. Toeschouwers: 10.500. Geel: Dumfries, Kortsmit (Sparta), Karsdorp, El Ahmadi (Feyenoord). Sparta: Kortsmit; Dumfries, Floranus, Breuer, Van Drongelen, Goodwin (68. Pinteaux); Sanusi, Dijkstra, Van Moorsel; Cabral (78. Bergkamp), Pogba (72. Pusic). Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo (28. Nelom); El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis (68. Kuijt), Jørgensen, Elia (53. Basacikoglu).

