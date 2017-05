Fel protest tegen nieuw erfpachtplan Amsterdam

Ze waren er weer, afgelopen zaterdag bij de Stopera, een paar honderd tegenstanders van de erfpachtplannen van het Amsterdamse college. Iets minder in aantal misschien dan bij vorige protesten, maar de toon tijdens de demonstratie was niet minder fel.

Woensdag vergadert de gemeenteraad over het nieuwe erfpachtstelsel, volgende maand moet er een beslissing vallen. Toch is het de vraag of het plan dat er nu ligt snel wordt uitgevoerd, ook als de raad ermee instemt. Juist vanwege dat verzet van huizenbezitters.

De liberale partijen in de stad, D66 en VVD, willen af van dat stelsel. Wie dat wil, moet de grond onder zijn huis kunnen kopen, stelden de twee in hun verkiezingsprogramma van 2014. Daarmee zou een eind komen aan de plotselinge prijsverhogingen waarmee huiseigenaren nu vaak te maken krijgen. De canon is namelijk gebaseerd op de grondprijs en wordt één keer per vijftig jaar herzien. Maar omdat de grond in die tijd vaak sterk in waarde is toegenomen, kan de canon ook opeens met enorme sprongen stijgen.

Het gaat om een kwestie die nergens op zo'n grote schaal speelt als in Amsterdam. Daar pachten huiseigenaren de grond van de gemeente en betalen daar een vast bedrag per jaar voor, de zogeheten canon.

Met zo'n referendum wordt het erfpachtstelsel meer dan ooit inzet van politieke strijd. Want de Seba wil dat dat referendum tegelijk plaatsvindt met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De wijdverbreide woede over het plan kan de voorstanders ervan, D66 en VVD, dan veel stemmen kosten. En wat een volgend college vervolgens met het erfpachtplan doet, is hoogst onvoorspelbaar, hoe de referendumuitslag ook uitpakt.

Als grootste struikelblok dreigt een referendum. Tegenstanders van het plan, verenigd in de Stichting Erfpachtbelangen Amsterdam (Seba) hebben drie jaar geleden al genoeg handtekeningen verzameld om een referendum over een erfpachtplan van het vorige college af te dwingen. Het huidige plan heeft dezelfde uitgangspunten, stelt de Seba, en daarom zijn die handtekeningen nog steeds geldig. "En als de gemeenteraad daar anders over denkt, gaan we gewoon opnieuw handtekeningen verzamelen", zegt Seba-voorzitter Koen de Lange. Afgelopen zaterdag werd voor de zekerheid vast een begin gemaakt.

Compromis

Na die verkiezingen zagen D66 en VVD hun kans schoon. Hun coalitiegenoot de SP is geen voorstander van de eigengrondgedachte en kwam met een compromis: de grond komt niet in eigendom van huizenbezitters, maar in 'eeuwigdurende' erfpacht. De canon wordt ook niet meer periodiek aangepast aan de grondprijs, aan de inflatie. En wie dat wil, kan de erfpacht in één keer voor altijd afkopen.

Dit plan werd vorig jaar juni aangenomen door de gemeenteraad. Stormen van protest staken pas op toen VVD-wethouder Eric van der Burg begin dit jaar bekendmaakte hoe de overstapregels eruitzien. Zalen liepen vol met boze huizenbezitters. De rekensommen bleken ingewikkeld en de uitkomsten onvoorspelbaar, maar dat veel mensen er bakken met geld bij inschoten, was duidelijk.

Die heftigheid overviel Van der Burg, zei hij onlangs in Het Parool. "En het is me niet in de koude kleren gaan zitten." Net zo onaangenaam verrast als door het verzet was hij door het gebrek aan steun van D66: die hield zich schuil, in een poging de gunst van de huizenbezittende kiezer niet te verspelen.

De canon is gebaseerd op de grondprijs en wordt één keer per vijftig jaar herzien

De gemeenteraad bespreekt woensdag een aangepast plan met stevige kortingen voor huizenbezitters op de erfpacht óf op het afkopen daarvan. Dat kost de gemeente uiteraard geld, maar VVD en D66 hebben dat er wel voor over, want zo kunnen ze huizenbezitters nog vóór de verkiezingen gunstig stemmen - wat gezien de demonstratie van afgelopen zaterdag hoogstens ten dele gelukt is.

De steun van de SP voor deze hoge kortingen is 'gekocht' met extra geld voor het bestrijden van armoede en voor goedkope huurwoningen.

Steun in de gemeenteraad lijkt verzekerd, als de coalitiepartijen de rijen tenminste gesloten houden. Maar als het referendum doorgaat, kan het bijna niet anders of een nieuw college moet zich na de verkiezingen opnieuw over dit dossier buigen.