Federer maakt van tennistoernooi in Ahoy een 'historische editie'

De Zwitser werd nummer een van de wereld, won het toernooi voor de derde keer en was er verantwoordelijk voor dat een recordaantal van 122.846 bezoekers naar het Rotterdamse sportpaleis kwamen.



De 45ste aflevering van het tennistoernooi werd een onemanshow van Federer, met 31 figuranten, van wie alleen Robin Haase een set van de hoofdrolspeler afpakte. De finale van zondag tegen de zieke Bulgaar Grigor Dimitrov werd een anticlimax. Federer triomfeerde met tweemaal 6-2 in 55 minuten, twaalf minuten langer dan de kortste finale ooit in Ahoy tussen Radek Stepanek en Christophe Rochus in 2006.

Federer gaat vandaag aan zijn vierde termijn als aanvoerder van de wereldranglijst beginnen. In de eerste periode, van februari 2004 tot augustus 2008, bekleedde hij de hoogste positie 237 weken. Van juli 2009 tot juli 2010 stond hij 48 weken bovenaan en van juli 2012 tot november 2012 hield hij het 17 weken vol. Vandaag gaat Federer zijn 303de week als nummer een in.

“Ik ga morgen wel even checken of de computer geen fout heeft gemaakt en dat ik echt wel nummer een ben”, grapte Federer, die in ieder geval tot het Masterstoernooi van Indian Wells (midden maart) nummer een blijft. Door de afwezigheid van de geblesseerde Novak Djokovic en Andy Murray is de onttroonde Rafael Nadal voorlopig zijn enige concurrent. “Het is een mooi moment, waar ik vreselijk trots op ben.”

Federer noemde zijn geslaagde missie ‘ongelooflijk speciaal’. Hij legde uit dat het extra spannend en emo­tioneel was doordat hij er echt voor moest spelen. Dat gebeurt niet vaak. “Je kunt nummer een worden doordat iemand anders verliest en jij hem passeert.” In 2012 werd Federer een week na zijn winst op Wimbledon nummer een. Dat bericht bereikte hem op zijn vakantieadres.

Federer schetste vrijdagavond de berg die hij moest beklimmen om voor eerst sinds november 2012 weer nummer een van de wereld te worden. Na een lange blessurepauze in 2016 leek het doel onbereikbaar, maar door het winnen van acht titels, waaronder twee keer de Australian Open en één keer Wimbledon, kwam de top toch in zicht. In Rotterdam werd de laatste stap gezet.

Bij de huldiging van zondag – zijn 97ste toernooizege– toonde Federer minder emotie dan bij de ceremonie van vrijdagavond toen hij zich na de winst in de kwartfinale tegen Haase voor de vierde keer verzekerde van de hoogste plek op de wereldranglijst. Dat was ook het ultieme doel waarvoor de 36-jarige tennislegende naar Rotterdam was gekomen. De titel was leuk meegenomen.

Niet okselfris

Uitgerekend in de twee historische partijen afgelopen week – de kwartfinale tegen Haase en de eindstrijd tegen Dimitrov – trof Federer twee opponenten die niet okselfris aan de wedstrijd begonnen. Haase had last van zijn rug en Dimitrov was in de nacht van zaterdag op zondag ziek geworden. Van strijd was zondag geen sprake, zagen ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die getuige waren van mogelijk Federers laatste partij in Nederland.

Toernooidirecteur Krajicek zei dat hij Haase en Dimitrov had bedankt voor het uitspelen van de partijen. Opgave had iets van de glans weggenomen van Federers triomftocht. De Zwitser vertelde deze week dat zijn goede fysieke gesteldheid de sleutel was van zijn goede prestaties. Na zijn blessure in 2016 maakte Federer met een fris hoofd en een fit lichaam een succesvolle herstart. En hij benadrukte het belang van een weloverwogen schema. Na het toernooi van Miami, begin april, beslist Federer of hij net als vorig jaar het gravelciruit overslaat.

Lees ook: Federer jaagt in Ahoy op koppositie