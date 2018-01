Federer klopt Koreaans talent en verovert finaleplek op Australian Open

Met een blik van herkenning zal Marin Ciclic vandaag hebben gekeken naar de halve eindstrijd op de Australian Open tussen Roger Federer en Hyeon Chung. De Kroaat zag dat het met de vorm van Federer, overmorgen zijn opponent in de finale, wel goed zat en hij moet de pijn hebben gevoeld bij Chung, de jonge Zuid-Koreaan die in de tweede set moest opgeven. Chung had te veel last van blaren onder zijn linkervoet.

De gedachten van Cilic gingen ongetwijfeld terug naar de Wimbledonfinale van vorig jaar. Hij trof een Federer in topvorm, maar werd tevens geteisterd door blaren onder de linkervoet. Huilend zat hij op de stoel toen hij bij een 3-0 achterstand in de tweede set werd behandeld door de fysiotherapeut. Cilic, die de blaren had opgelopen in de halve eindstrijd tegen Sam Querrey, speelde zonder enige illusies de partij uit.

Zo kwam er voor Chung een onbevredigend einde aan een opmerkelijke opmars. De Koreaan, vorig jaar rond deze tijd nog bivakkerend buiten de top-100, wacht een veelbelovende toekomst, zo meende ook Federer. De Zwitser toonde zich vol lof over zijn spel en dichtte hem een plaats in de top-10 toe, zoals eerder ook de door Chung verslagen Novak Djokovic deed.

Chung, de 21-jarige revelatie van deze Australian Open, gaf zich vandaag gewonnen bij de stand 6-1 en 5-2 voor Federer. Mentaal gebroken en fysiek gekweld zag hij geen andere uitweg meer. Hij kon echt niet meer lopen, verklaarde hij later op de persconferentie. Zijn agent Stuart Duguid zei dat Chung al langer last had van de blaren en dat een injectie voor de partij tegen Federer helaas geen verlichting bracht.

Leeftijdverschil

Sinds de invoering van het proftennis in 1968 was het leeftijdsverschil tussen twee spelers in de halve finales van een grandslam zelden zo groot. Met veel verwachting was uitgekeken naar de generatieclash tussen Federer (36) en Chung (21). Er werd al voorzichtig gesproken over een aflossing van de wacht, maar Federer demonstreerde dat hij voorlopig nog niet van plan is een stap terug te doen.

Daar leek het in 2016 wel even op. Een knieblessure hield hem lange tijd van de baan en zonder verwachting meldde hij zich in januari 2017 op de Australian Open. Tot zijn eigen verbazing haalde Federer de finale waarin hij met de eveneens voorzichtig afgeschreven Rafael Nadal een oude bekende trof. Later dat jaar veroverde de Zwitser op Wimbledon grandslamtitel nummer negentien.

Morgen gaat Federer in de Rod Laver Arena, waarvan vandaag vanwege de regen in Melbourne het dak gesloten was, voor nummer twintig in zijn dertigste grandslamfinale.

Ik dacht: misschien nog eentje voordat ik stop en nu komt er misschien een derde bij Roger Federer

Dat had hij voig jaar om deze tijd niet voor mogelijk gehouden, erkende hij op de baan tegen interviewer en oud-speler Jim Courier. “Ik dacht toen misschien nog eentje voordat ik stop en nu komt er misschien een derde bij.”

En aan stoppen denkt Federer vooralsnog niet. Ondanks dat de jaren gaan tellen – in augustus wordt hij 37 – oogt hij nog bijzonder fit. Waar de overige leden van de Big Four (Nadal, Djokovic en Murray) fysiek steeds vaker tegen hun grenzen aanlopen, daar houdt Federer het hoofd fris en het lichaam fit.

In de functie van analist bij Eurosport durfde oud-tennisser Mats Wilander te beweren dat de Federer van nu misschien wel zijn beste tennis ooit speelt.