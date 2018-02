Federer jaagt in Ahoy op koppositie

Vaak, beweert Roger Federer, gaan zijn gedachten terug naar 1999, het jaar van zijn doorbraak als tennisprof. Hij bewaart vooral mooie herinneringen aan de toernooien van Marseille en Rotterdam. Als 17-jarig talent kreeg hij van beide toernooidirecteuren een wildcard. Hij beschaamde dat vertrouwen niet. In beide havensteden bereikte de jonge Federer de kwartfinales.

Door die prestaties, in Marseille schakelde hij in de eerste ronde topfavoriet Carlos Moya uit, steeg de Zwitser op de mondiale ranglijst van plaats 243 naar plaats 129. "Daardoor kreeg ik de rest van het jaar toegang tot bijna alle toernooien", keek Federer deze week in Ahoy terug op die februarimaand negentien jaar geleden. "Al won ik de zes maanden daarna bijna geen partij."

Ranglijst

Federer is dit jaar terug in Rotterdam, waar hij in 2005 en 2013 de titel won. Niet uit dankbaarheid, want de twintigvoudig grandslamwinnaar had het toernooi niet in zijn schema opgenomen. De mogelijkheid om voor het eerst sinds 4 november 2012 weer nummer een van de wereld te worden deed hem besluiten om zijn planning om te gooien. De dag na de finale van de Australian Open nam zijn manager al contact op met toernooidirecteur Richard Krajicek.

"Ik heb pas na de Australian Open naar de wereldranglijst gekeken", vertelde Federer in een volle perszaal in Ahoy. "Ik had niet verwacht dat ik weer in Melbourne zou winnen. De laatste keer dat ik een grandslamtitel met succes verdedigde was in 2008 op de US Open. Toen ik in december in de halve finale van de ATP World Finals verloor (van de Belg David Goffin, red.) dacht ik dat ik nooit meer nummer een zou worden."

'Nu mag ik een beetje dromen over de nummer een-positie. Ik ben er nog lang niet, maar de mogelijkheid motiveert mij enorm.'

Een blik op de mondiale ranglijst na de Australian Open leerde Federer dat zijn achterstand op Rafael Nadal nog maar 155 punten bedroeg. Aangezien de Spanjaard pas later deze maand in actie komt in Acapulco, deed zich de mogelijkheid voor om in Rotterdam zijn vriend en rivaal van Mallorca van de troon te stoten. Het bereiken van de halve eindstrijd in Ahoy levert Federer 300 punten op.

En dus koos hij voor de optie Rotterdam. "Ik had een flexibel programma in februari, wist niet wat ik zou gaan doen", zei Federer, die in de kortste maand van het jaar graag de bergen in zijn vaderland opzoekt.

Maar nu besloot hij in Rotterdam een gooi te doen naar de koppositie, ruim vijf jaar nadat hij in november 2012 door Novak Djokovic werd onttroond.