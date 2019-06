Federer en Nadal kijken uit naar weer een clash

Federer over Nadal:

Lees verder na de advertentie

“Rafa brengt iets extra’s, zeker op gravel. Je moet je er heel bewust van zijn tegen wie je speelt. Hij is linkshandig, dat verandert alles. Vroeger haatte ik het om tegen linkshandige spelers te tennissen. Nu hou ik ervan. Het is een enorme opgave tegen die jongens, en hij is de beste lefty tegen wie ik ooit heb gespeeld. Ik heb nu tegen vijf jongens gespeeld die rechtshandig zijn, dus ik moet volledig omschakelen. De manier waarop de bal uit je racket springt met die spin van Rafa is heel erg anders. Je moet zorgen dat je daar snel aan went. Ik mag geen tijd verspillen. Je mag geen enkele angst hebben als je spinballen, slidingballen, kickballen van Nadal wil durven nemen.

“Of ik kans maak? Zoals tegen elke speler is er altijd een kans. Niemand zou in het stadion gaan zitten, als iedereen het resultaat al van tevoren weet. Als je tegenover Rafa staat weet je dat het moeilijk wordt. Maar je weet maar nooit. Hij heeft misschien een probleem. Hij is misschien ziek. Misschien speel je zelf geweldig en is hij op één of andere manier aan het worstelen. Misschien waait het wel enorm, of heb je tien onderbrekingen vanwege de regen. Je weet het gewoon nooit.

“Het is voor mij niet makkelijk om Rafa op de knieën te krijgen. Als je wat wil bereiken op gravel weet je dat je op een gegeven moment door hem heen moet. Hij is sterk en zal er altijd staan. Dat wist ik toen ik weer besloot om op gravel te spelen. Ik hoopte dat ik hem tegen zou komen. Als je een andere instelling hebt, als je hem probeert te vermijden, dan had ik beter niet opnieuw op gravel kunnen spelen. Die mindset heeft me dit toernooi goed geholpen.”