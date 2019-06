Fed maakt zich klaar voor renteverlaging

Hans Nauta

Er zit een ommekeer aan te komen in het monetair beleid van de Amerikaanse centrale bank. De financiële sector houdt er rekening mee dat de Fed de rente deze zomer verlaagt. Dat zou voor het eerst zijn sinds de financiële crisis van 2008. Investeringsbank Goldman Sachs schreef donderdag in een rapport renteverlagingen in juli en augustus te verwachten.

Zo concreet was voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve woensdag niet bij zijn persconferentie. Maar hij was duidelijk genoeg. Powell benadrukte dat de centrale bank ‘gepaste maatregelen’ zal nemen om de economische groei op pijl te houden. Dit vanwege de “onzekerheid” in de wereldeconomie en de “gedempte inflatie” in de VS. Het comité dat over het rentebeleid gaat, de Federal Open Market Committee, acht een renteverlaging waarschijnlijk, zei hij.

Na twee dagen vergaderen in Washington werd besloten om de rente nu op 2,25 tot 2,50 procent te houden. In de nasleep van de crisis stond de rente jarenlang tussen 0 en 0,25 procent. Sinds december 2015 is de rente stapsgewijs verhoogd. Bankiers gebruiken de rente als rem of gaspedaal voor de economie en de Fed kijkt hierbij vooral naar de inflatie en de werkgelegenheid. Een rentewijziging werkt door in de hele economie en heeft gevolgen voor hypotheken, spaarrekeningen, kredietverlening aan bedrijven en pensioenfondsen.

Geen geduld Eerder dit jaar gebruikte Powell regelmatig het woord ‘geduld’, de centrale bank wachtte af of de economie oververhit dreigde te raken of juist een duwtje kon gebruiken. Hierbij ging het vooral om de gevolgen van de handelsoorlog met China voor de eigen economie. Ondanks alle schermutselingen tussen de VS en enkele handelspartners draaide de Amerikaanse economie nog lekker door. Dat woord geduld is nu geschrapt. Er is namelijk wat veranderd de afgelopen maand, zei Powell. Begin mei was er sprake van vooruitgang in de onderhandelingen tussen de VS en China. Maar plotseling verslechterden de verhoudingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de invoerheffingen tegen China verhoogd en China nam tegenmaatregelen. Deze week zijn er hoorzittingen in Washington over invoerheffingen op mogelijk nog eens 300 miljard dollar aan Chinese goederen.

Onzekerheid In aanloop naar de G20-vergadering volgende week in Japan, waarbij Trump zijn Chinese collega Xi Jinping zal ontmoeten, zijn er wel weer gesprekken. Maar een oplossing op korte termijn wordt niet verwacht. De onzekerheid onder Amerikaanse ondernemers is gegroeid, zei Powell. En als dat doorwerkt in de cijfers, zal de Fed mogelijk ingrijpen en de economie gaan stimuleren. De Fed volgt het spoor van de Europese centrale bank, de ECB. Voorzitter Mario Draghi zei dinsdag in een toespraak bereid te zijn het stimuleringsbeleid van de laatste jaren nieuw leven in te blazen, als dat nodig is. Net als Powell heeft Draghi te maken met de achterblijvende inflatie en de internationale handelsspanningen. Beide mannen hebben ook gemeen dat president Trump ze op de korrel neemt. Trump tweette dat Draghi’s commentaar “de euro onmiddellijk liet zakken tegen de dollar, waardoor het gemakkelijk voor ze wordt om oneerlijk te concurreren met de VS. Ze komen hier al jaren mee weg, net als China en anderen”. Als de koers van de euro ten opzichte van de dollar daalt, worden Europese producten goedkoper voor klanten buiten de EU. Al eerder maakte Trump zich kwaad over wisselkoersmanipulatie en de voordelen die auto-exporteur Duitsland heeft dankzij het stimuleringsbeleid vanuit Frankfurt. Ook de Amerikaan Powell, vorig jaar door Trump aangewezen als opvolger van Janet Yellen, heeft heel wat commentaar van Trump te verduren. Trump vindt al langer dat de Fed de rente moet verlagen om de economie aan te jagen. Hij liet ook deze week weer doorschemeren dat hij bevoegd is om Powell te vervangen. Of die maatregel goed zou zijn voor het vertrouwen van investeerders is de vraag.

