FC Utrecht verslaat AZ en wint ticket voor Europees voetbal

Dat Utrecht zich toch nog zou plaatsen voor Europees voetbal had vooraf bijna niemand verwacht. Door de nederlaag van 3-0 die Utrecht donderdag in Alkmaar had geleden leek AZ de ploeg te zijn die de play-offs ging winnen. Maar gisteren was het niet bestand tegen het fel spelende FC Utrecht.

Aangemoedigd door coach Erik ten Hag en het publiek, dat ook nog in het behalen van Europees voetbal leek te geloven, opende Utrecht sterk. Al in de tweede minuut kon Haller de eerste voor Utrecht maken, maar hij kopte nipt naast.

Utrechtse stunt

Tien minuten later was het wel raak, toen Labyad een vrije trap op de paal schoot en aanvoerder Willem Janssen de bal uit de rebound kon inschieten. De vroege openingstreffer deed het geloof in een Utrechtse stunt toenemen. Zeker nadat Haller nog in de eerste helft ook de 2-0 maakte. In de tweede helft – waarin AZ halverwege met tien was komen te staan na een rode kaart voor Luckassen - was Utrecht een aantal keer dicht bij een derde treffer. Maar Gyrano Kerk maakte pas vlak voor tijd het doelpunt waar de Utrechtse fans zo naar snakten.

Utrecht leek in het warme weer niet nog een extra half uur te willen spelen en bleef de druk op AZ houden. In de allerlaatste minuut scoorde Utrecht ook nog, waarna de Galgenwaard voor even ontplofte. Maar het feest op de tribunes was maar van korte duur, aangezien scheidsrechter Pol van Boekel al eerder had gefloten voor een strafschop en daarmee de bevrijdende treffer niet toekende aan FC Utrecht.

De strafschop was voor Sébastien Haller een uitgelezen kans om zijn tijd bij FC Utrecht op heroïsche wijze af te sluiten. Na dit seizoen speelt hij voor Eintracht Frankfurt, maar de Franse spits zag zijn inzet gekeerd door Tim Krul, die voorafgaand aan de strafschop veel theater had gemaakt.

Met een bestorming van het veld vierden de harts­toch­te­lijk meelevende supporters van Utrecht dat succes.

Tekst loopt door na onderstaande afbeelding.