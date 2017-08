FC Utrecht laat Zenit er slecht uitzien

Met twee indrukwekkende ererondes was het vandaag in Stadion Galgenwaard een avondje om U tegen te zeggen. Eerst werd Dafne Schippers, geboren en getogen in de Domstad, bejubeld door de bijna 20.000 supporters op de tribunes en twee uur later was het de beurt aan de spelers van FC Utrecht om zich massaal te laten toejuichen. Zij waren erin geslaagd het ‘grote’ Zenit Sint-Petersburg te verslaan.

Sebastian Driussi (R) in duel met Yassin Ayoub (L) van FC Utrecht. © EPA

Het grote dus wel tussen aanhalingstekens, want wat de ploeg van Roberto Mancini liet zien deed in niets denken aan de topploeg die de veelvoudig Russisch kampioen in het verleden in Europa was. Van het krachtsverschil op papier tussen FC Utrecht en het veel kapitaalkrachtiger Zenit was op het veld helemaal niets te zien. Met 1-0 deed de thuisploeg zich zelfs nog te kort.

Feest na de 1-0 van FC Utrecht speler Zakaria Labyad © ANP Pro Shots

Volgende week donderdag moet in Sint-Petersburg blijken of die geringe marge voor FC Utrecht voldoende is om voor het eerst sinds 2010 weer de groepsfase van de Europa League binnen te dringen. De koploper uit de Russische competitie zal zich dan op een andere manier moeten presenteren, want gisteren straalde de miljoenenploeg niets uit. Geen strijd, geen beleving, geen passie.

Mancini erkende dat zijn ploeg het moeilijk had gehad, zoals alle wedstrijden in Nederland volgens de Italiaan moeilijk zijn. Hij erkende dat het huidige Zenit niet het Zenit van een decennium terug is. Er is afscheid genomen van een aantal topspelers, zo zei hij, en het heeft tijd nodig om met de nieuwe spelers van Zenit weer een Europese topploeg te maken.

Kans voor FC Utrecht speler Gyrano Kerk (M), FC Zenit speler Branislav Ivanovic (2L) ziet al dat het buitenspel is © ANP Pro Shots

Zijn collega Ten Hag meende dat het ook de verdienste was van FC Utrecht dat Zenit er zo slecht uitzag. Hij roemde de teamprestatie van de thuisclub die voor het eerst deze Europese campagne met een voorsprong aan de terugwedstrijd begint. Toch bleef de bedachtzame trainer op zijn hoede. “We zullen het straks in Rusland nog beter moeten doen om ons te plaatsen voor de groepsfase.”

Er zaten nog wat fouten in ons spel en die moeten er volgende week uit zijn

In een geweldige entourage gaf het gretige FC Utrecht de bezoekers geen tijd om op adem te komen. Met op het middenveld een uitblinkende Ayoub, die op tijd hersteld was van een enkelblessure, controleerde de thuisclub de wedstrijd. Mede door de pressing die FC Utrecht uitoefende, slaagde Zenit er niet in de bal voor langere tijd in de ploeg te houden. Ook de gevreesde Russische counters bleven achterwege.

FC Utrecht keeper David Jensen juicht na de 1-0 van zijn team. © ANP Pro Shots

Voor rust had FC Utrecht op voorsprong kunnen komen. Kerk verknalde door een verkeerde aanname een grote kans en Dessers stuitte tweemaal op doelman Lunev. De bevrijdende voorsprong kwam na ruim een uur. Dessers kopte uit een voorzet van Kerk de bal tegen Lunev waarna Labyad de rebound binnenkopte. Zenit kroop iets meer uit de schulp, zonder een keer dreigend voor het doel van FC Utrecht te verschijnen.

“Het was van ons een waanzinnig goede prestatie”, zei Ten Hag. “Maar we moeten niet euforisch worden. Er zaten nog wat fouten in ons spel en die moeten er volgende week uit zijn. Deze zege is geen garantie voor een goed resultaat in Sint-Petersburg.”

© ANP Pro Shots

